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G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2025
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13:28 17.06.2025 (обновлено: 13:35 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/semerka-2023315215.html
G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле
G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2025
G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:28:00+03:00
2025-06-17T13:35:00+03:00
g7
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно."Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки". И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о саммите G7.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023311312.html
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g7, в мире, россия, дмитрий песков
G7, В мире, Россия, Дмитрий Песков
G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле

Песков: G7 потеряла прикладное значение и выглядит весьма блекло и бесполезно

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно.
"Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки". И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о саммите G7.
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