https://ria.ru/20250617/semerka-2023315215.html

G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле

G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.06.2025

G7 потеряла прикладное значение, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:28:00+03:00

2025-06-17T13:28:00+03:00

2025-06-17T13:35:00+03:00

g7

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что G7 потеряла свое прикладное значение, выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно."Очень хорошо известна наша позиция, которая заключается в том, что сейчас для нас "семерка" потеряла свое прикладное значение, учитывая сокращающуюся долю стран в "семерке" в мировой экономике, учитывая все те тенденции, которые наблюдаются в странах "семерки". И, конечно, на фоне, например, таких форматов, как "двадцатка", "семерка" выглядит весьма блекло и достаточно бесполезно", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о саммите G7.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023311312.html

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g7, в мире, россия, дмитрий песков