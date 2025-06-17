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Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, заявил Песков
Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2025
Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, заявил Песков
Россия призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности, чтобы потом перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:34:00+03:00
2025-06-17T13:34:00+03:00
2025-06-17T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности, чтобы потом перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования", - сказал Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
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в мире, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, дмитрий песков, израиль
В мире, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Дмитрий Песков, Израиль
Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, заявил Песков
Песков: Россия призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности