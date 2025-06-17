https://ria.ru/20250617/sdrezhannost-2023318170.html

Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, заявил Песков

Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2025

Россия призывает Иран и Израиль к сдержанности, заявил Песков

Россия призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности, чтобы потом перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:34:00+03:00

2025-06-17T13:34:00+03:00

2025-06-17T13:36:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности, чтобы потом перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования", - сказал Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html

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