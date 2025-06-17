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Железнодорожные перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновляются - РИА Новости, 17.06.2025
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00:15 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rzhd-2023227903.html
Железнодорожные перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновляются
Железнодорожные перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновляются - РИА Новости, 17.06.2025
Железнодорожные перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновляются
Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновляются во вторник после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:15:00+03:00
2025-06-17T00:15:00+03:00
пхеньян
кндр (северная корея)
москва
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновляются во вторник после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщали РЖД. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Теперь, с 17 июня, вернутся в график международные беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой. Это подвижной состав формирования железных дорог КНДР. Поезд из вагонов купе будет ходить два раза в месяц: из Пхеньяна – 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы – 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления. Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в международных кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). РЖД отмечали, что Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире. Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров, а время в пути – 8 суток. Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т.д. С 19 июня возобновится курсирование поезда еще с одним городом РФ - перевозки пассажиров между Пхеньяном и Хабаровском. Поезд будет ходить один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа, из Хабаровска 21-го и прибытием в Пхеньян 23-го числа каждого месяца. Время в пути – чуть более 2 дней.
https://ria.ru/20241216/kndr-1989375690.html
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пхеньян
кндр (северная корея)
москва
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пхеньян, кндр (северная корея), москва, ржд, федеральная пассажирская компания
Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Москва, РЖД, Федеральная пассажирская компания
Железнодорожные перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновляются

РЖД сообщили о возобновлении пассажирских поездов между Пхеньяном и Москвой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль
Железнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном (КНДР) и Москвой возобновляются во вторник после перерыва с 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщали РЖД.
Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда № 645/646 сообщением Туманган (КНДР) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР.
Открытие пассажирского ж/д сообщения между Россией и КНДР, приостановленного в 2020 из-за COVID - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россия и КНДР возобновили регулярное ж/д сообщение
16 декабря 2024, 09:34
Теперь, с 17 июня, вернутся в график международные беспересадочные вагоны между Пхеньяном и Москвой. Это подвижной состав формирования железных дорог КНДР. Поезд из вагонов купе будет ходить два раза в месяц: из Пхеньяна – 3-го и 17-го числа с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно, из Москвы – 12-го и 26-го числа с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. РЖД сообщали, что билеты продаются в железнодорожных кассах максимум за 60 суток до отправления.
Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что билеты на поезд из Пхеньяна продаются в кассах в КНДР, из Москвы и с промежуточных станций в городах РФ - в международных кассах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
РЖД отмечали, что Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире. Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров, а время в пути – 8 суток. Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т.д.
С 19 июня возобновится курсирование поезда еще с одним городом РФ - перевозки пассажиров между Пхеньяном и Хабаровском. Поезд будет ходить один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа, из Хабаровска 21-го и прибытием в Пхеньян 23-го числа каждого месяца. Время в пути – чуть более 2 дней.
Проводники у поезда на станции Хасан в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
РЖД возобновят беспересадочное сообщение между Москвой и Пхеньяном
9 июня, 17:23
 
ПхеньянКНДР (Северная Корея)МоскваРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
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