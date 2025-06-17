https://ria.ru/20250617/rpts-2023262662.html

В РПЦ призвали дополнить проект о защите религиозных символов

В РПЦ призвали дополнить проект о защите религиозных символов - РИА Новости, 17.06.2025

В РПЦ призвали дополнить проект о защите религиозных символов

Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила РИА Новости, что нужно законодательно запретить использование без... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:19:00+03:00

2025-06-17T09:19:00+03:00

2025-06-17T09:19:00+03:00

религия

россия

вячеслав володин

госдума рф

московская патриархия

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила РИА Новости, что нужно законодательно запретить использование без религиозных символов не только изображений, но и имитаций культовых зданий, а также установить административную ответственность за такие нарушения. Госдума 10 июня приняла в первом чтении законопроект, защищающий религиозные символы основных традиционных вероисповеданий: предлагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Глава правового управления РПЦ отметила, что таким образом законодатель "отреагировал на проблему так называемого "крестопада", когда на публичных изображениях - плакатах, гербах, логотипах, в том числе муниципалитетов, и даже на предполагавшейся к выпуску в обращение банкноте изображаются купола православных храмов без крестов". "Однако законопроектом не охвачены имитирующие культовые здания малые архитектурные формы, макеты, инсталляции, игрушки-конструкторы и тому подобное. Поэтому формулировку законопроекта необходимо дополнить запретом использования без религиозных символов не только изображений культовых зданий, но и их имитаций. Кроме того, законопроект ко второму чтению должен быть дополнен поправкой, устанавливающей административную ответственность за нарушение установленного законопроектом запрета использовать изображения и имитации культовых объектов без присущих им религиозных символов", - сказала игумения Ксения. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил о поступающих от граждан обращениях о том, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах "затирают" религиозные символы либо ретушируют их, искажая их истинное значение. Он отметил, что новая инициатива направлена на защиту религиозных символов, должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России, которая является многоконфессиональной страной.

https://ria.ru/20250608/svjaschennik-2021656533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, московская патриархия, русская православная церковь