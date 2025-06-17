https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html

Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов

Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов - РИА Новости, 17.06.2025

Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов

"Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от беспилотников, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:18:00+03:00

2025-06-17T15:18:00+03:00

2025-06-17T15:58:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

сергей чемезов

владимир путин

ростех

высокоточные комплексы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023333595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba794aeccd372fcfec35a309d2f55827.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. "Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от беспилотников, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. "У нас появилась новая система, новый комплекс, называется "Серп ВС-13Д". Он способен обнаруживать и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. Этот "Серп" сегодня у нас стоит на многих наших предприятиях оборонных, в том числе на "боеприпасах", и тем самым защищает достаточно хорошо от налета беспилотников", —сказал он на встрече с Владимиром Путиным.Мини-радары от холдинга "Высокоточные комплексы", контролирующие воздушное пространство, также хорошо себя зарекомендовали. "Они улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. Естественно, они в поле, если будут работать в паре с "Панцирем", это, в общем-то, очень эффективно", — добавил глава "Ростеха".Сейчас госкорпорация нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом.

https://ria.ru/20250606/drones-2021107784.html

https://ria.ru/20250422/rostehi-2012671281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым Путин встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Гендиректор госкорпорации рассказал президенту, что выручка "Ростеха" в 2024-м выросла на 27%, до 3,6 трлн рублей, треть получена от реализации гражданской продукции. 2025-06-17T15:18 true PT2M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех, высокоточные комплексы