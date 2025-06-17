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Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов - РИА Новости, 17.06.2025
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Новое оружие России
 
15:18 17.06.2025 (обновлено: 15:58 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html
Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов
Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов - РИА Новости, 17.06.2025
Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов
"Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от беспилотников, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:18:00+03:00
2025-06-17T15:58:00+03:00
новое оружие россии
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. "Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от беспилотников, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. "У нас появилась новая система, новый комплекс, называется "Серп ВС-13Д". Он способен обнаруживать и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. Этот "Серп" сегодня у нас стоит на многих наших предприятиях оборонных, в том числе на "боеприпасах", и тем самым защищает достаточно хорошо от налета беспилотников", —сказал он на встрече с Владимиром Путиным.Мини-радары от холдинга "Высокоточные комплексы", контролирующие воздушное пространство, также хорошо себя зарекомендовали. "Они улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. Естественно, они в поле, если будут работать в паре с "Панцирем", это, в общем-то, очень эффективно", — добавил глава "Ростеха".Сейчас госкорпорация нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом.
https://ria.ru/20250606/drones-2021107784.html
https://ria.ru/20250422/rostehi-2012671281.html
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Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым
Путин встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Гендиректор госкорпорации рассказал президенту, что выручка "Ростеха" в 2024-м выросла на 27%, до 3,6 трлн рублей, треть получена от реализации гражданской продукции.
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех, высокоточные комплексы
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех, Высокоточные комплексы
Путину доложили о создании новой системы РЭБ против дронов

Чемезов: "Ростех" создал новую систему РЭБ "Серп" для защиты от беспилотников

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. "Ростех" создал новую систему радиоэлектронной борьбы "Серп" для защиты от беспилотников, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
"У нас появилась новая система, новый комплекс, называется "Серп ВС-13Д". Он способен обнаруживать и подавлять в том числе FPV-дроны и ранее неуязвимые беспилотники с функцией управления в более широком диапазоне частот. Этот "Серп" сегодня у нас стоит на многих наших предприятиях оборонных, в том числе на "боеприпасах", и тем самым защищает достаточно хорошо от налета беспилотников", —сказал он на встрече с Владимиром Путиным.
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Мини-радары от холдинга "Высокоточные комплексы", контролирующие воздушное пространство, также хорошо себя зарекомендовали.
"Они улавливают малозаметные цели в виде беспилотников. Естественно, они в поле, если будут работать в паре с "Панцирем", это, в общем-то, очень эффективно", — добавил глава "Ростеха".
Сейчас госкорпорация нарастила производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРоссияСергей ЧемезовВладимир ПутинРостехВысокоточные комплексы
 
 
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