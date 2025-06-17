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"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз - РИА Новости, 17.06.2025
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14:47 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rosteh-2023336014.html
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз - РИА Новости, 17.06.2025
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз
"Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:47:00+03:00
2025-06-17T14:47:00+03:00
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "Если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, только за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии - в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков - в 2,1 раза, снарядов РСЗО в 1,7 раза.
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Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым
Путин встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Гендиректор госкорпорации рассказал президенту, что выручка "Ростеха" в 2024-м выросла на 27%, до 3,6 трлн рублей, треть получена от реализации гражданской продукции.
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз

Чемезов: производство снарядов и боеприпасов "Ростеха" выросло в десятки раз

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
«
"Если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, только за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии - в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков - в 2,1 раза, снарядов РСЗО в 1,7 раза.
Управляемый артиллерийский боеприпас Краснополь-М2 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Ростех" увеличил производство боеприпасов "Краснополь-М2"
20 февраля, 03:16
 
БезопасностьТехнологииРоссияСергей ЧемезовВладимир ПутинРостех
 
 
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