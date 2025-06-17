https://ria.ru/20250617/rosteh-2023336014.html

"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз

"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз - РИА Новости, 17.06.2025

"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз

"Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:47:00+03:00

2025-06-17T14:47:00+03:00

2025-06-17T14:47:00+03:00

безопасность

технологии

россия

сергей чемезов

владимир путин

ростех

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "Если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, только за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии - в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков - в 2,1 раза, снарядов РСЗО в 1,7 раза.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440630.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым Путин встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. Гендиректор госкорпорации рассказал президенту, что выручка "Ростеха" в 2024-м выросла на 27%, до 3,6 трлн рублей, треть получена от реализации гражданской продукции. 2025-06-17T14:47 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех