https://ria.ru/20250617/rosteh-2023336014.html
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз - РИА Новости, 17.06.2025
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз
"Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:47:00+03:00
2025-06-17T14:47:00+03:00
2025-06-17T14:47:00+03:00
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023333595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba794aeccd372fcfec35a309d2f55827.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Ростех" нарастил производство боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов РСЗО в десятки раз по сравнению с 2021 годом, сообщил во вторник гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. "Если сравнивать с 2021 годом, то в десятки раз увеличилось наше производство", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, только за 2024 год производство новой легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии - в 1,3 раза, для легкобронированной техники и танков - в 2,1 раза, снарядов РСЗО в 1,7 раза.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000440630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023333595_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c41a4847ae4a5f6b2fcc94beb23e2fbd.jpg
Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым
Путин встретился с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
Гендиректор госкорпорации рассказал президенту, что выручка "Ростеха" в 2024-м выросла на 27%, до 3,6 трлн рублей, треть получена от реализации гражданской продукции.
2025-06-17T14:47
true
PT2M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
"Ростех" увеличил производство боеприпасов в десятки раз
Чемезов: производство снарядов и боеприпасов "Ростеха" выросло в десятки раз