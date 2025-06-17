Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя
Подольская: россияне будут работать шесть дней в неделю в конце октября
День народного единства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней в неделю в конце октября - с 27 октября по 1 ноября включительно, это связано с празднованием Дня народного единства и переносом выходных праздничных дней для более длительного отдыха, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября", - сказала Подольская.
Она уточнила, что выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября. А поскольку 3 ноября – предпраздничный день, перенесенный на субботу, то рабочий день 1 ноября будет сокращен на час.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот день связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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