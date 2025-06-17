https://ria.ru/20250617/rossijane-2023261983.html

Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости, 17.06.2025

Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя

Россияне будут работать шесть дней в неделю в конце октября - с 27 октября по 1 ноября включительно, это связано с празднованием Дня народного единства и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:12:00+03:00

2025-06-17T09:12:00+03:00

2025-06-17T09:12:00+03:00

общество

россия

москва

татьяна подольская

дмитрий пожарский

день россии

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней в неделю в конце октября - с 27 октября по 1 ноября включительно, это связано с празднованием Дня народного единства и переносом выходных праздничных дней для более длительного отдыха, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Им будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября", - сказала Подольская. Она уточнила, что выходной день с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября. А поскольку 3 ноября – предпраздничный день, перенесенный на субботу, то рабочий день 1 ноября будет сокращен на час. День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот день связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

общество, россия, москва, татьяна подольская, дмитрий пожарский, день россии