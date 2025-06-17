Последняя группа "застрявших" в ОАЭ паломников прибыла в Москву
Муфтий Аббясов: последние застрявшие в ОАЭ после хаджа паломники вернулись в РФ
Российские паломники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Последняя группа российских паломников из 150 человек, совершивших хадж в Саудовскую Аравию вернулась во вторник в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), где вынужденно находилась четверо суток по пути домой из-за обострения ирано-израильского конфликта, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что около 2 тысяч российских граждан оказались заблокированы в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Среди них были как туристы, отдыхающие в Эмиратах, так и транзитные пассажиры, направлявшиеся в Россию. По информации ассоциации, авиакомпания Air Arabia начала вывоз пассажиров с 16 июня, с пересадкой в Ташкенте. Муфтий Аббясов отметил, что более 300 паломников, совершивших хадж, не могли вылететь в Россию из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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"Наши 150 паломников, летевшие из Саудовской Аравии в Россию транзитом через ОАЭ, были вынуждены задержаться там из-за напряжённой обстановки вокруг Израиля и Ирана. Они были обеспечены жильем, питанием и медобслуживанием. Во вторник вечером они вернулись в Россию рейсом через Ташкент, где сделают дозаправку. Это была последняя группа российских паломников, ожидавшая возвращения из транзитной страны", - рассказал муфтий.
Он также отметил, что прямые рейсы с паломниками из Саудовской Аравии в Россию продолжают выполняться, хотя и с незначительными задержками.