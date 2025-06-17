Рейтинг@Mail.ru
Последняя группа "застрявших" в ОАЭ паломников прибыла в Москву - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:36 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossija-2023399830.html
Последняя группа "застрявших" в ОАЭ паломников прибыла в Москву
Последняя группа "застрявших" в ОАЭ паломников прибыла в Москву - РИА Новости, 17.06.2025
Последняя группа "застрявших" в ОАЭ паломников прибыла в Москву
Последняя группа российских паломников из 150 человек, совершивших хадж в Саудовскую Аравию вернулась во вторник в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:36:00+03:00
2025-06-17T18:36:00+03:00
религия
россия
оаэ
саудовская аравия
рушан аббясов
air arabia
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800688717_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_c7f37af96879c198a022fd24c85fc2c9.jpg
МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Последняя группа российских паломников из 150 человек, совершивших хадж в Саудовскую Аравию вернулась во вторник в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), где вынужденно находилась четверо суток по пути домой из-за обострения ирано-израильского конфликта, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что около 2 тысяч российских граждан оказались заблокированы в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Среди них были как туристы, отдыхающие в Эмиратах, так и транзитные пассажиры, направлявшиеся в Россию. По информации ассоциации, авиакомпания Air Arabia начала вывоз пассажиров с 16 июня, с пересадкой в Ташкенте. Муфтий Аббясов отметил, что более 300 паломников, совершивших хадж, не могли вылететь в Россию из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. "Наши 150 паломников, летевшие из Саудовской Аравии в Россию транзитом через ОАЭ, были вынуждены задержаться там из-за напряжённой обстановки вокруг Израиля и Ирана. Они были обеспечены жильем, питанием и медобслуживанием. Во вторник вечером они вернулись в Россию рейсом через Ташкент, где сделают дозаправку. Это была последняя группа российских паломников, ожидавшая возвращения из транзитной страны", - рассказал муфтий. Он также отметил, что прямые рейсы с паломниками из Саудовской Аравии в Россию продолжают выполняться, хотя и с незначительными задержками.
https://ria.ru/20250615/oae-2022984024.html
россия
оаэ
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800688717_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_65851a34d9b32bd6cb7d3a49aa6a5796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оаэ, саудовская аравия, рушан аббясов, air arabia, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Религия, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Рушан Аббясов, Air Arabia, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Последняя группа "застрявших" в ОАЭ паломников прибыла в Москву

Муфтий Аббясов: последние застрявшие в ОАЭ после хаджа паломники вернулись в РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские паломники
Российские паломники - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Российские паломники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Последняя группа российских паломников из 150 человек, совершивших хадж в Саудовскую Аравию вернулась во вторник в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), где вынужденно находилась четверо суток по пути домой из-за обострения ирано-израильского конфликта, сообщил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что около 2 тысяч российских граждан оказались заблокированы в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства над Ираном. Среди них были как туристы, отдыхающие в Эмиратах, так и транзитные пассажиры, направлявшиеся в Россию. По информации ассоциации, авиакомпания Air Arabia начала вывоз пассажиров с 16 июня, с пересадкой в Ташкенте. Муфтий Аббясов отметил, что более 300 паломников, совершивших хадж, не могли вылететь в Россию из транзитных аэропортов ОАЭ и Иордании в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
«
"Наши 150 паломников, летевшие из Саудовской Аравии в Россию транзитом через ОАЭ, были вынуждены задержаться там из-за напряжённой обстановки вокруг Израиля и Ирана. Они были обеспечены жильем, питанием и медобслуживанием. Во вторник вечером они вернулись в Россию рейсом через Ташкент, где сделают дозаправку. Это была последняя группа российских паломников, ожидавшая возвращения из транзитной страны", - рассказал муфтий.
Он также отметил, что прямые рейсы с паломниками из Саудовской Аравии в Россию продолжают выполняться, хотя и с незначительными задержками.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ
15 июня, 17:34
 
РелигияРоссияОАЭСаудовская АравияРушан АббясовAir ArabiaВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала