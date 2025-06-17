Рейтинг@Mail.ru
Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
09:02 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossija-2023260447.html
Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары
Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары - РИА Новости, 17.06.2025
Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары
Недружественные страны продолжают покупать у России товары и 15% несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на них, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:02:00+03:00
2025-06-17T09:02:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
вероника никишина
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796171597_0:277:2659:1773_1920x0_80_0_0_4836cd4cb7be0e5349a2e9c23c4eb69d.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Недружественные страны продолжают покупать у России товары и 15% несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на них, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "Благодаря переориентации на рынки дружественных стран, наш несырьевой экспорт сейчас осуществляется на рынки более 180 стран. То есть мы практически не потеряли никакие рынки. При этом 85% нашего несырьевого энергетического экспорта идет на рынки дружественных стран, но 15% у нас остаются в периметре интересов, спроса "недружественных" так называемых стран", - сказала Никишина. Она добавила, что в планах центра "продолжать осваиваться на внешних рынках и нарастить несырьевой неэнергетический экспорт РФ к 2030 году до 12 триллионов рублей". Кроме того, глава РЭЦ отметила, что у бизнеса недружественных стран "есть спрос, который надо удовлетворять". "Иногда - зависимость от поставок определенной номенклатуры продукции, на производстве которой Россия специализируется: энергоносители, удобрения, титан, ядерное топливо и некоторые другие товары, поставщиков которых в мире не так много", - заключила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250612/tovary-2022430914.html
https://ria.ru/20250615/tovary-2022977717.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796171597_41:0:2405:1773_1920x0_80_0_0_72876d43265580ef59cc683f6b44fef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вероника никишина, пмэф
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Вероника Никишина, ПМЭФ
Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары

Никишина: недружественные страны продолжают покупать у России товары

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Недружественные страны продолжают покупать у России товары и 15% несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на них, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Благодаря переориентации на рынки дружественных стран, наш несырьевой экспорт сейчас осуществляется на рынки более 180 стран. То есть мы практически не потеряли никакие рынки. При этом 85% нашего несырьевого энергетического экспорта идет на рынки дружественных стран, но 15% у нас остаются в периметре интересов, спроса "недружественных" так называемых стран", - сказала Никишина.
Производство конфет - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава РЭЦ рассказала, какие российские товары любят в Китае
12 июня, 09:01
Она добавила, что в планах центра "продолжать осваиваться на внешних рынках и нарастить несырьевой неэнергетический экспорт РФ к 2030 году до 12 триллионов рублей".
Кроме того, глава РЭЦ отметила, что у бизнеса недружественных стран "есть спрос, который надо удовлетворять". "Иногда - зависимость от поставок определенной номенклатуры продукции, на производстве которой Россия специализируется: энергоносители, удобрения, титан, ядерное топливо и некоторые другие товары, поставщиков которых в мире не так много", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 10.00 мск.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В РЭЦ рассказали о переговорах с КНР о защите товаров из России от подделок
15 июня, 16:59
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияВероника НикишинаПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала