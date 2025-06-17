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Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары
Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары - РИА Новости, 17.06.2025
Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары
Недружественные страны продолжают покупать у России товары и 15% несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на них, заявила в интервью РИА Новости РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:02:00+03:00
2025-06-17T09:02:00+03:00
2025-06-17T09:02:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Недружественные страны продолжают покупать у России товары и 15% несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на них, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. "Благодаря переориентации на рынки дружественных стран, наш несырьевой экспорт сейчас осуществляется на рынки более 180 стран. То есть мы практически не потеряли никакие рынки. При этом 85% нашего несырьевого энергетического экспорта идет на рынки дружественных стран, но 15% у нас остаются в периметре интересов, спроса "недружественных" так называемых стран", - сказала Никишина. Она добавила, что в планах центра "продолжать осваиваться на внешних рынках и нарастить несырьевой неэнергетический экспорт РФ к 2030 году до 12 триллионов рублей". Кроме того, глава РЭЦ отметила, что у бизнеса недружественных стран "есть спрос, который надо удовлетворять". "Иногда - зависимость от поставок определенной номенклатуры продукции, на производстве которой Россия специализируется: энергоносители, удобрения, титан, ядерное топливо и некоторые другие товары, поставщиков которых в мире не так много", - заключила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250612/tovary-2022430914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вероника никишина, пмэф
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Вероника Никишина, ПМЭФ
Глава РЭЦ: недружественные страны продолжают покупать у России товары
Никишина: недружественные страны продолжают покупать у России товары
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Недружественные страны продолжают покупать у России товары и 15% несырьевого неэнергетического экспорта приходится именно на них, заявила в интервью РИА Новости накануне ПМЭФ-2025 глава Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Благодаря переориентации на рынки дружественных стран, наш несырьевой экспорт сейчас осуществляется на рынки более 180 стран. То есть мы практически не потеряли никакие рынки. При этом 85% нашего несырьевого энергетического экспорта идет на рынки дружественных стран, но 15% у нас остаются в периметре интересов, спроса "недружественных" так называемых стран", - сказала Никишина
.
Она добавила, что в планах центра "продолжать осваиваться на внешних рынках и нарастить несырьевой неэнергетический экспорт РФ
к 2030 году до 12 триллионов рублей".
Кроме того, глава РЭЦ отметила, что у бизнеса недружественных стран "есть спрос, который надо удовлетворять". "Иногда - зависимость от поставок определенной номенклатуры продукции, на производстве которой Россия специализируется: энергоносители, удобрения, титан, ядерное топливо и некоторые другие товары, поставщиков которых в мире не так много", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 10.00 мск.