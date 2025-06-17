https://ria.ru/20250617/rossija-2023226779.html

Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025

Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 17.06.2025

Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025

Бизнес-диалог Россия-Иран пройдёт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает журнал Росконгресса, посвящённый форуму. РИА Новости, 17.06.2025

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пмэф — 2025

ближний восток

азия

африка

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог Россия-Иран пройдёт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает журнал Росконгресса, посвящённый форуму. "Россия-Иран", - говорится в списке запланированных бизнес-диалогов. Отмечается, что в ходе форума также пройдут бизнес-диалоги со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250403/pmef-2009064610.html

ближний восток

азия

африка

россия

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ближний восток, азия, африка, снг, россия, иран