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Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025
Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 17.06.2025
Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025
Бизнес-диалог Россия-Иран пройдёт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает журнал Росконгресса, посвящённый форуму. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:04:00+03:00
2025-06-17T00:04:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог Россия-Иран пройдёт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает журнал Росконгресса, посвящённый форуму. "Россия-Иран", - говорится в списке запланированных бизнес-диалогов. Отмечается, что в ходе форума также пройдут бизнес-диалоги со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ближний восток, азия, африка, снг, россия, иран
ПМЭФ — 2025, Ближний Восток, Азия, Африка, СНГ, Россия, Иран
Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025
Росконгресс: на ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Иран