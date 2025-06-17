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Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
00:04 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rossija-2023226779.html
Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025
Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 17.06.2025
Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025
Бизнес-диалог Россия-Иран пройдёт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает журнал Росконгресса, посвящённый форуму. РИА Новости, 17.06.2025
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пмэф — 2025
ближний восток
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог Россия-Иран пройдёт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает журнал Росконгресса, посвящённый форуму. "Россия-Иран", - говорится в списке запланированных бизнес-диалогов. Отмечается, что в ходе форума также пройдут бизнес-диалоги со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ближний восток, азия, африка, снг, россия, иран
ПМЭФ — 2025, Ближний Восток, Азия, Африка, СНГ, Россия, Иран
Россия и Иран проведут бизнес-диалог на ПМЭФ-2025

Росконгресс: на ПМЭФ-2025 пройдет бизнес-диалог Россия-Иран

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Бизнес-диалог Россия-Иран пройдёт на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает журнал Росконгресса, посвящённый форуму.
"Россия-Иран", - говорится в списке запланированных бизнес-диалогов.
Отмечается, что в ходе форума также пройдут бизнес-диалоги со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Американские компании могут принять участие в ПМЭФ-2025
3 апреля, 11:29
 
ПМЭФ — 2025Ближний ВостокАзияАфрикаСНГРоссияИран
 
 
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