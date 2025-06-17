Рейтинг@Mail.ru
Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта" - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/rets-2023378122.html
Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта"
Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта" - РИА Новости, 17.06.2025
Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта"
Услуги участия в выставках и бизнес-миссиях, поиск иностранных покупателей и помощь в организации логистики на сервисе "Профессионалы экспорта" на цифровой... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:26:00+03:00
2025-06-17T17:26:00+03:00
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Услуги участия в выставках и бизнес-миссиях, поиск иностранных покупателей и помощь в организации логистики на сервисе "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" пользуются наибольшим спросом у российских экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В среднем ежедневно на эти услуги подают заявки около трех компаний", - говорится в сообщении.РЭЦ напомнил, что платформа "Мой экспорт" разработана центром как комплексная государственная цифровая экосистема, охватывающая все этапы экспортного цикла компании — от обучения и экспортной аналитики до финансирования сделок для компаний. Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ."Поиск иностранного покупателя открывает компаниям возможность начать экспорт или выйти на новый рынок. Участие в международных мероприятиях значительно повышает узнаваемость бренда и способствует установлению новых деловых контактов. А надежная логистика с проверенными партнерами гарантирует своевременную и безопасную доставку товаров в любую точку мира. По этим направлениям на сервисе "Профессионалы экспорта" аккредитовано более 500 партнеров, работающих практически со всеми странами и готовых решать самые сложные задачи", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Эффективное использование инструментов РЭЦ, цифровой платформы "Мой экспорт" и сотрудничество с сервисом "Профессионалы экспорта" становятся для многих компаний ключевым фактором успеха на международных рынках. Например, в 2024 году компания из Московской области смогла сократить транспортные расходы на доставку продукции в Казахстан на 80% благодаря услуге с господдержкой "Содействие в транспортировке продукции для МСП". Кроме того, участие в выставках значительно расширило список новых контактов, покупателей и партнеров."Благодаря продуктивному взаимодействию с Российским экспортным центром мы приняли участие в крупнейшей для региона выставке — Automechanika Uzbekistan 2024. Это мероприятие, проведенное впервые, собрало большое количество компаний-участников и предложило иностранным инвесторам новые возможности для сотрудничества. Наш ассортимент позволил продемонстрировать потенциал продукции на международном уровне, и мы отметили высокий интерес к нашим товарам", — рассказал заместитель руководителя компании-экспортера Сергей Лопарев.Основная цель сервиса "Профессионалы экспорта" — создать удобное пространство, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут найти опытных партнеров для решения различных задач, связанных с организацией экспортных операций. Сервис начал работу в 2021 году и уже предлагает экспортерам 39 услуг по 9 ключевым направлениям. Среди них — проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, вопросы интеллектуальной собственности и сертификации, а также услуги по продвижению продукции.
https://ria.ru/20250611/rets-2022212878.html
https://ria.ru/20250609/armeniya-2021774330.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта"

РЭЦ: лидеры сервиса "Профессионалы экспорта" — услуги по продвижению и логистике

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Услуги участия в выставках и бизнес-миссиях, поиск иностранных покупателей и помощь в организации логистики на сервисе "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" пользуются наибольшим спросом у российских экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В среднем ежедневно на эти услуги подают заявки около трех компаний", - говорится в сообщении.
Российский экспортный центр представляет более 40 компаний на бизнес-миссии Сделано в России в Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
РЭЦ на форуме "Сделано в России" в Киргизии представил более 40 компаний
11 июня, 12:33
РЭЦ напомнил, что платформа "Мой экспорт" разработана центром как комплексная государственная цифровая экосистема, охватывающая все этапы экспортного цикла компании — от обучения и экспортной аналитики до финансирования сделок для компаний. Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ.
"Поиск иностранного покупателя открывает компаниям возможность начать экспорт или выйти на новый рынок. Участие в международных мероприятиях значительно повышает узнаваемость бренда и способствует установлению новых деловых контактов. А надежная логистика с проверенными партнерами гарантирует своевременную и безопасную доставку товаров в любую точку мира. По этим направлениям на сервисе "Профессионалы экспорта" аккредитовано более 500 партнеров, работающих практически со всеми странами и готовых решать самые сложные задачи", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Эффективное использование инструментов РЭЦ, цифровой платформы "Мой экспорт" и сотрудничество с сервисом "Профессионалы экспорта" становятся для многих компаний ключевым фактором успеха на международных рынках. Например, в 2024 году компания из Московской области смогла сократить транспортные расходы на доставку продукции в Казахстан на 80% благодаря услуге с господдержкой "Содействие в транспортировке продукции для МСП". Кроме того, участие в выставках значительно расширило список новых контактов, покупателей и партнеров.
"Благодаря продуктивному взаимодействию с Российским экспортным центром мы приняли участие в крупнейшей для региона выставке — Automechanika Uzbekistan 2024. Это мероприятие, проведенное впервые, собрало большое количество компаний-участников и предложило иностранным инвесторам новые возможности для сотрудничества. Наш ассортимент позволил продемонстрировать потенциал продукции на международном уровне, и мы отметили высокий интерес к нашим товарам", — рассказал заместитель руководителя компании-экспортера Сергей Лопарев.
Основная цель сервиса "Профессионалы экспорта" — создать удобное пространство, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут найти опытных партнеров для решения различных задач, связанных с организацией экспортных операций. Сервис начал работу в 2021 году и уже предлагает экспортерам 39 услуг по 9 ключевым направлениям. Среди них — проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, вопросы интеллектуальной собственности и сертификации, а также услуги по продвижению продукции.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Потенциал инструментов Группы РЭЦ обсудили на Российско-Армянском форуме
9 июня, 13:16
 
РоссияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала