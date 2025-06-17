https://ria.ru/20250617/rets-2023378122.html

Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта"

Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта" - РИА Новости, 17.06.2025

Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта"

Услуги участия в выставках и бизнес-миссиях, поиск иностранных покупателей и помощь в организации логистики на сервисе "Профессионалы экспорта" на цифровой... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:26:00+03:00

2025-06-17T17:26:00+03:00

2025-06-17T17:26:00+03:00

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Услуги участия в выставках и бизнес-миссиях, поиск иностранных покупателей и помощь в организации логистики на сервисе "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" пользуются наибольшим спросом у российских экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В среднем ежедневно на эти услуги подают заявки около трех компаний", - говорится в сообщении.РЭЦ напомнил, что платформа "Мой экспорт" разработана центром как комплексная государственная цифровая экосистема, охватывающая все этапы экспортного цикла компании — от обучения и экспортной аналитики до финансирования сделок для компаний. Услугами платформы "Мой экспорт" может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ."Поиск иностранного покупателя открывает компаниям возможность начать экспорт или выйти на новый рынок. Участие в международных мероприятиях значительно повышает узнаваемость бренда и способствует установлению новых деловых контактов. А надежная логистика с проверенными партнерами гарантирует своевременную и безопасную доставку товаров в любую точку мира. По этим направлениям на сервисе "Профессионалы экспорта" аккредитовано более 500 партнеров, работающих практически со всеми странами и готовых решать самые сложные задачи", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Эффективное использование инструментов РЭЦ, цифровой платформы "Мой экспорт" и сотрудничество с сервисом "Профессионалы экспорта" становятся для многих компаний ключевым фактором успеха на международных рынках. Например, в 2024 году компания из Московской области смогла сократить транспортные расходы на доставку продукции в Казахстан на 80% благодаря услуге с господдержкой "Содействие в транспортировке продукции для МСП". Кроме того, участие в выставках значительно расширило список новых контактов, покупателей и партнеров."Благодаря продуктивному взаимодействию с Российским экспортным центром мы приняли участие в крупнейшей для региона выставке — Automechanika Uzbekistan 2024. Это мероприятие, проведенное впервые, собрало большое количество компаний-участников и предложило иностранным инвесторам новые возможности для сотрудничества. Наш ассортимент позволил продемонстрировать потенциал продукции на международном уровне, и мы отметили высокий интерес к нашим товарам", — рассказал заместитель руководителя компании-экспортера Сергей Лопарев.Основная цель сервиса "Профессионалы экспорта" — создать удобное пространство, где компании, занимающиеся внешнеторговой деятельностью, могут найти опытных партнеров для решения различных задач, связанных с организацией экспортных операций. Сервис начал работу в 2021 году и уже предлагает экспортерам 39 услуг по 9 ключевым направлениям. Среди них — проведение маркетинговых исследований, поиск покупателей, юридическое и логистическое сопровождение, вопросы интеллектуальной собственности и сертификации, а также услуги по продвижению продукции.

https://ria.ru/20250611/rets-2022212878.html

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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)