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Иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских целей, сообщает Jamaran - РИА Новости, 17.06.2025
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19:31 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/pvo-2023409481.html
Иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских целей, сообщает Jamaran
Иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских целей, сообщает Jamaran - РИА Новости, 17.06.2025
Иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских целей, сообщает Jamaran
Иранская ПВО сбила 28 израильских "воздушных целей" за последние сутки, сообщает агентство Jamaran со ссылкой на вооруженные силы исламской республики. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:31:00+03:00
2025-06-17T19:31:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Иранская ПВО сбила 28 израильских "воздушных целей" за последние сутки, сообщает агентство Jamaran со ссылкой на вооруженные силы исламской республики. "За последние сутки 28 израильских воздушных целей были обнаружены и сбиты сетью ПВО страны", – говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских целей, сообщает Jamaran

Jamaran: иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских воздушных целей

© TasnimЗапуск баллистической ракеты морского базирования ВС Ирана. Кадр видео
Запуск баллистической ракеты морского базирования ВС Ирана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Tasnim
Запуск баллистической ракеты морского базирования ВС Ирана. Кадр видео. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Иранская ПВО сбила 28 израильских "воздушных целей" за последние сутки, сообщает агентство Jamaran со ссылкой на вооруженные силы исламской республики.
"За последние сутки 28 израильских воздушных целей были обнаружены и сбиты сетью ПВО страны", – говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Казем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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