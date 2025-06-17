https://ria.ru/20250617/pvo-2023409481.html

Иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских целей, сообщает Jamaran

Иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских целей, сообщает Jamaran - РИА Новости, 17.06.2025

Иранская ПВО за сутки сбила 28 израильских целей, сообщает Jamaran

Иранская ПВО сбила 28 израильских "воздушных целей" за последние сутки, сообщает агентство Jamaran со ссылкой на вооруженные силы исламской республики. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:31:00+03:00

2025-06-17T19:31:00+03:00

2025-06-17T19:31:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927365884_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b0d39c42e4e7da8018b4a59d8e23a04b.png

ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Иранская ПВО сбила 28 израильских "воздушных целей" за последние сутки, сообщает агентство Jamaran со ссылкой на вооруженные силы исламской республики. "За последние сутки 28 израильских воздушных целей были обнаружены и сбиты сетью ПВО страны", – говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/iran-2022764896.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте