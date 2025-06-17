https://ria.ru/20250617/pvo-2023233447.html
Иранское ТВ опубликовало кадры падения ракеты ПВО Израиля на Тель-Авив
Иранское ТВ опубликовало кадры падения ракеты ПВО Израиля на Тель-Авив - РИА Новости, 17.06.2025
Иранское ТВ опубликовало кадры падения ракеты ПВО Израиля на Тель-Авив
Иранский телеканал Press TV публикует кадры пуска ракеты ПВО Израиля над Тель-Авивом и ее падения на город. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:37:00+03:00
2025-06-17T01:37:00+03:00
2025-06-17T08:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV публикует кадры пуска ракеты ПВО Израиля над Тель-Авивом и ее падения на город. "Видео показывает, как израильские жители радостно кричат при виде (ракеты - ред.) их противовоздушных сил, после чего она дает сбой и падает на Тель-Авив", — гласит подпись к видео. На кадрах видно, как из городской застройки взлетает ракета, которая почти сразу же падает под смех автора видеоролика. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/pvo-2023232951.html
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Пуск снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падение на город
Иранское ТВ публикует кадры пуска снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падения на город.
2025-06-17T01:37
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в мире, израиль, иран, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иранское ТВ опубликовало кадры падения ракеты ПВО Израиля на Тель-Авив
Телеканал Press TV опубликовал кадры падения ракеты ПВО Израиля на Тель-Авив