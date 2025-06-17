Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России
Путин поинтересовался у Чемезова ущербом Boeing после ухода из России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поинтересовался у гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, понес ли американский авиаконцерн Boeing ущерб из-за ухода с российского рынка.
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"Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились", — добавил глава "Ростеха".
"Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" — спросил Путин.
Чемезов ответил утвердительно, упомянув, что американская компания привезла много современных станков, было создано целое производство.
Кроме того, "Ростех" вместе с Boeing создали пять самых суперсовременных сплавов, но интеллектуальной собственностью в них они владеют 50 на 50, добавил Чемезов.
Путин уточнил, идет ли речь об авиационной промышленности, глава "Ростеха" это подтвердил.
В феврале СМИ писали, что Boeing планирует вернуться на российский рынок — собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, Россия готова этот вопрос рассмотреть.