https://ria.ru/20250617/putin-2023357876.html

Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России

Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России - РИА Новости, 17.06.2025

Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России

Президент Владимир Путин поинтересовался у гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, понес ли американский авиаконцерн Boeing ущерб из-за ухода с... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:22:00+03:00

2025-06-17T16:22:00+03:00

2025-06-17T17:19:00+03:00

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технологии

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сергей чемезов

владимир путин

ростех

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поинтересовался у гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, понес ли американский авиаконцерн Boeing ущерб из-за ухода с российского рынка. На встрече с главой государства Чемезов рассказал о титановом производстве "Ростеха", уточнив, что предприятие загружено, хотя и не полностью, и работает на отечественных производителей самолетов и вертолетов."Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились", — добавил глава "Ростеха"."Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" — спросил Путин. Чемезов ответил утвердительно, упомянув, что американская компания привезла много современных станков, было создано целое производство. Кроме того, "Ростех" вместе с Boeing создали пять самых суперсовременных сплавов, но интеллектуальной собственностью в них они владеют 50 на 50, добавил Чемезов. Путин уточнил, идет ли речь об авиационной промышленности, глава "Ростеха" это подтвердил. В феврале СМИ писали, что Boeing планирует вернуться на российский рынок — собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, Россия готова этот вопрос рассмотреть.

https://ria.ru/20250610/zapad-2021945743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех