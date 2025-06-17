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Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России - РИА Новости, 17.06.2025
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16:22 17.06.2025 (обновлено: 17:19 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/putin-2023357876.html
Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России
Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России - РИА Новости, 17.06.2025
Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России
Президент Владимир Путин поинтересовался у гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, понес ли американский авиаконцерн Boeing ущерб из-за ухода с... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:22:00+03:00
2025-06-17T17:19:00+03:00
экономика
технологии
россия
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поинтересовался у гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, понес ли американский авиаконцерн Boeing ущерб из-за ухода с российского рынка. На встрече с главой государства Чемезов рассказал о титановом производстве "Ростеха", уточнив, что предприятие загружено, хотя и не полностью, и работает на отечественных производителей самолетов и вертолетов.&quot;Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с &quot;Боингом&quot;, к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились&quot;, — добавил глава &quot;Ростеха&quot;."Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" — спросил Путин. Чемезов ответил утвердительно, упомянув, что американская компания привезла много современных станков, было создано целое производство. Кроме того, "Ростех" вместе с Boeing создали пять самых суперсовременных сплавов, но интеллектуальной собственностью в них они владеют 50 на 50, добавил Чемезов. Путин уточнил, идет ли речь об авиационной промышленности, глава "Ростеха" это подтвердил. В феврале СМИ писали, что Boeing планирует вернуться на российский рынок — собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, Россия готова этот вопрос рассмотреть.
https://ria.ru/20250610/zapad-2021945743.html
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экономика, технологии, россия, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Экономика, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
Путин спросил Чемезова об ущербе Boeing от ухода из России

Путин поинтересовался у Чемезова ущербом Boeing после ухода из России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поинтересовался у гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, понес ли американский авиаконцерн Boeing ущерб из-за ухода с российского рынка.
На встрече с главой государства Чемезов рассказал о титановом производстве "Ростеха", уточнив, что предприятие загружено, хотя и не полностью, и работает на отечественных производителей самолетов и вертолетов.
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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«

"Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с "Боингом", к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились", — добавил глава "Ростеха".

"Я так понимаю, что они ущерб понесли от этого ухода?" — спросил Путин.
Чемезов ответил утвердительно, упомянув, что американская компания привезла много современных станков, было создано целое производство.
Кроме того, "Ростех" вместе с Boeing создали пять самых суперсовременных сплавов, но интеллектуальной собственностью в них они владеют 50 на 50, добавил Чемезов.
Путин уточнил, идет ли речь об авиационной промышленности, глава "Ростеха" это подтвердил.
В феврале СМИ писали, что Boeing планирует вернуться на российский рынок — собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, Россия готова этот вопрос рассмотреть.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСергей ЧемезовВладимир ПутинРостех
 
 
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