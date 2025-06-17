https://ria.ru/20250617/putin-2023346463.html

Путин напомнил Чемезову про "должок" "Ростеха"

Путин напомнил Чемезову про "должок" "Ростеха" - РИА Новости, 17.06.2025

Путин напомнил Чемезову про "должок" "Ростеха"

Президент России Владимир Путин напомнил про "должок" "Ростеха" по строительству мусоросжигательных заводов. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:26:00+03:00

2025-06-17T15:26:00+03:00

2025-06-17T15:26:00+03:00

экономика

московская область (подмосковье)

россия

казань

сергей чемезов

владимир путин

ростех

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил про "должок" "Ростеха" по строительству мусоросжигательных заводов. Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором госкорпорации Сергеем Чемезовым. Глава "Ростеха" отдельно остановился на теме энергетической утилизации отходов. Он напомнил, что в 2019 году корпорация начала строить мусоросжигательные заводы, должна была построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане, однако стройка притормозилась из-за пандемии коронавируса и затем санкций. "И только в декабре 2024 года мы первый завод сдали. Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - отметил Чемезов. "Должок за вами, Сергей Викторович", - отреагировал в ответ на это Путин. "К сожалению, да", - признал Чемезов. Он отметил, что один завод построен и работает, уже получено 100 миллионов киловатт-часов "зелёной" энергии и уничтожено более 200 тысяч тонн коммунальных отходов. "У нас 92% готовности второй завод, мы на следующий год его завершим. Конечно, денег не хватает, но сейчас ведём переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определённой степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать. Уверяю вас, что на будущий год ещё один завод начнёт работать", - пообещал глава "Ростеха". Он добавил, что строительство оставшихся трех заводов – двух в Подмосковье и одного в Казани – корпорация вынуждена будет "заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится".

https://ria.ru/20250617/rostekh-2023340238.html

https://ria.ru/20250617/rosteh-2023336014.html

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экономика, московская область (подмосковье), россия, казань, сергей чемезов, владимир путин, ростех