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Путин напомнил Чемезову про "должок" "Ростеха" - РИА Новости, 17.06.2025
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15:26 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/putin-2023346463.html
Путин напомнил Чемезову про "должок" "Ростеха"
Путин напомнил Чемезову про "должок" "Ростеха" - РИА Новости, 17.06.2025
Путин напомнил Чемезову про "должок" "Ростеха"
Президент России Владимир Путин напомнил про "должок" "Ростеха" по строительству мусоросжигательных заводов. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:26:00+03:00
2025-06-17T15:26:00+03:00
экономика
московская область (подмосковье)
россия
казань
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил про "должок" "Ростеха" по строительству мусоросжигательных заводов. Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором госкорпорации Сергеем Чемезовым. Глава "Ростеха" отдельно остановился на теме энергетической утилизации отходов. Он напомнил, что в 2019 году корпорация начала строить мусоросжигательные заводы, должна была построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане, однако стройка притормозилась из-за пандемии коронавируса и затем санкций. "И только в декабре 2024 года мы первый завод сдали. Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - отметил Чемезов. "Должок за вами, Сергей Викторович", - отреагировал в ответ на это Путин. "К сожалению, да", - признал Чемезов. Он отметил, что один завод построен и работает, уже получено 100 миллионов киловатт-часов "зелёной" энергии и уничтожено более 200 тысяч тонн коммунальных отходов. "У нас 92% готовности второй завод, мы на следующий год его завершим. Конечно, денег не хватает, но сейчас ведём переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определённой степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать. Уверяю вас, что на будущий год ещё один завод начнёт работать", - пообещал глава "Ростеха". Он добавил, что строительство оставшихся трех заводов – двух в Подмосковье и одного в Казани – корпорация вынуждена будет "заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится".
https://ria.ru/20250617/rostekh-2023340238.html
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экономика, московская область (подмосковье), россия, казань, сергей чемезов, владимир путин, ростех
Экономика, Московская область (Подмосковье), Россия, Казань, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех
Путин напомнил Чемезову про "должок" "Ростеха"

Путин напомнил Чемезову про должок по строительству мусоросжигательных заводов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил про "должок" "Ростеха" по строительству мусоросжигательных заводов.
Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором госкорпорации Сергеем Чемезовым. Глава "Ростеха" отдельно остановился на теме энергетической утилизации отходов. Он напомнил, что в 2019 году корпорация начала строить мусоросжигательные заводы, должна была построить четыре завода в Подмосковье и один в Татарстане, однако стройка притормозилась из-за пандемии коронавируса и затем санкций.
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"И только в декабре 2024 года мы первый завод сдали. Отмечу, что бюджетных средств мы не получали на строительство этих заводов – все заводы были построены за счёт частных инвестиций, наших собственных средств и в основном, конечно, это кредиты", - отметил Чемезов.
"Должок за вами, Сергей Викторович", - отреагировал в ответ на это Путин.
"К сожалению, да", - признал Чемезов.
Он отметил, что один завод построен и работает, уже получено 100 миллионов киловатт-часов "зелёной" энергии и уничтожено более 200 тысяч тонн коммунальных отходов.
"У нас 92% готовности второй завод, мы на следующий год его завершим. Конечно, денег не хватает, но сейчас ведём переговоры с банками, чтобы какие-то, может быть, в определённой степени льготные кредиты получить. Но часть, конечно, будем своих средств использовать. Уверяю вас, что на будущий год ещё один завод начнёт работать", - пообещал глава "Ростеха".
Он добавил, что строительство оставшихся трех заводов – двух в Подмосковье и одного в Казани – корпорация вынуждена будет "заморозить до лучших времен, когда будут более "дешёвые" деньги, или какая-то помощь от государства, если возможно, появится".
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ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)РоссияКазаньСергей ЧемезовВладимир ПутинРостех
 
 
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