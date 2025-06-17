https://ria.ru/20250617/pushkov-2023437985.html

Война против Ирана может стать проклятием Трампа, заявил Пушков

Война против Ирана может стать проклятием Трампа, заявил Пушков - РИА Новости, 17.06.2025

Война против Ирана может стать проклятием Трампа, заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что война против Ирана может стать войной президента США Дональда Трампа и его же проклятием, которое подстерегало... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:23:00+03:00

2025-06-17T23:23:00+03:00

2025-06-17T23:23:00+03:00

в мире

иран

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дональд трамп

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казем джалали

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что война против Ирана может стать войной президента США Дональда Трампа и его же проклятием, которое подстерегало всех президентов США. "До сих пор Трамп с гордостью заявлял, что как президент не начал ни одной войны. И это правда: он был исключением из всех президентов США после Джимми Картера. Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США", - написал он в Telegram-канале. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/pushkov-2022750136.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023242644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, алексей пушков, казем джалали, обострение отношений сша и ирана, война израиля и ирана: последние новости о конфликте