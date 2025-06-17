Война против Ирана может стать проклятием Трампа, заявил Пушков
Пушков: война против Ирана может стать войной Трампа и его же проклятием
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что война против Ирана может стать войной президента США Дональда Трампа и его же проклятием, которое подстерегало всех президентов США.
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"До сих пор Трамп с гордостью заявлял, что как президент не начал ни одной войны. И это правда: он был исключением из всех президентов США после Джимми Картера. Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США", - написал он в Telegram-канале.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.