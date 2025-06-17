https://ria.ru/20250617/primore-2023366583.html

Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Приморье признал вину

Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Приморье признал вину - РИА Новости, 17.06.2025

Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Приморье признал вину

Подозреваемый в убийстве своего знакомого в Приморье признался в совершении преступления, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:52:00+03:00

2025-06-17T16:52:00+03:00

2025-06-17T16:52:00+03:00

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своего знакомого в Приморье признался в совершении преступления, сообщает УМВД России по Приморскому краю. Ранее в местных соцсетях появилась информация об убийстве в Приморье местного бизнесмена, гражданина Японии Александра Кима, владельца компании MW-line. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона подтвердил личность убитого. СУСК региона сообщало, что подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу на 1 месяц и 28 дней. Как сообщал источник агентства, обвиняемый является гражданином РФ. "В Артеме Приморского края сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к совершению особо тяжкого преступления… Мужчина признался в совершении преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/mvd-2023340679.html

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2025

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происшествия, россия, приморский край