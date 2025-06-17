https://ria.ru/20250617/primore-2023287947.html
Уникальные кадры рыбалки трех амурских тигрят получили в Приморье
Уникальные кадры рыбалки трех амурских тигрят получили в Приморье - РИА Новости, 17.06.2025
Уникальные кадры рыбалки трех амурских тигрят получили в Приморье
Уникальные кадры рыбалки трех амурских тигрят, оставшихся без материнской опеки, получили сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, сообщило... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:22:00+03:00
2025-06-17T11:22:00+03:00
2025-06-17T11:22:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Уникальные кадры рыбалки трех амурских тигрят, оставшихся без материнской опеки, получили сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, сообщило учреждение. В 2024 году заповедник сообщал, что по снимкам с фотоловушек и данным инспекторов удалось выяснить, что тигрица Северина, которая обитает на побережье, выкармливает трех детенышей. В апреле учреждение отмечало, что с конца февраля фотоловушки заповедника перестали фиксировать тигрицу. С квадрокоптера удалось снять одного из тигрят: он доедал останки орлана белохвоста, что говорило о трудностях, которые он испытывал с добычей полноценной пищи, оставшись без матери. В таком юном возрасте тигрята еще не могут самостоятельно охотиться на крупную добычу, потому было решено подкармливать их и наблюдать за ними с помощью фотоловушек. В начале июня заповедник сообщал, что хищники начинают самостоятельную жизнь: исследуют территорию, ищут добычу и все реже приходят к подкормочным площадкам. "Уникальные кадры из Сихотэ-Алинского заповедника — три молодых тигрёнка, оставшихся без матери, устроили рыбалку на заповедном побережье. Ирония судьбы: на особо охраняемой территории, где строго запрещена любая охота, инспекторы не стали наказывать "нарушителей" — ведь перед камерой красовались не браконьеры, а подрастающие краснокнижные хищники, ловко выуживающие краснопёрку во время нереста", - говорится в сообщении. Запечатлеть этот момент удалось директору заповедника Светлане Сутыриной. "Мы строго пресекаем любое изъятие биоресурсов, но для этих "рыболовов" сделали исключение. Их природная смекалка заслуживает уважения", - приводятся в сообщении слова Сутыриной. "Довольно редко они это делают (рыбачат - ред.), но все же делают. Последнее видео в Приморье было в 2010 году, когда тигр в Лазовском заповеднике тащил кету", - рассказала РИА Новости заместитель директора по развитию Сихотэ-Алинского заповедника Ульяна Ледок. Как отметил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, чей комментарий привели в заповеднике, рыба — нетипичный выбор для тигра. "Если верить источникам, то молодые и взрослые тигры рыбачат "при случае", без ярко выраженной специализации, как это делают медведи, например. Скорее всего, рыба стала легкой добычей у реки. Сам факт, что все трое освоили этот навык — прекрасный показатель их адаптивности", - отметил эксперт. Учёные добавляют, что такое поведение — важный этап взросления. Организовав временную подкормку и постоянное наблюдение, сотрудники заповедника помогли тигрятам в переходный период. Теперь эти хищники не только успешно охотятся, но и демонстрируют пищевую гибкость, отмечают в учреждении. За тигрицей Севериной ученые заповедника следили с 2021 года, впервые она стала мамой в 2022 году. Первенец Северины Добрыня уже покинул территорию заповедника в поисках собственного участка. Трое тигрят - это ее второй выводок. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250610/tjuleni-2022127260.html
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россия, приморский край, хабаровский край, сихотэ-алинский заповедник
Хорошие новости, Россия, Приморский край, Хабаровский край, Сихотэ-Алинский заповедник
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Уникальные кадры рыбалки трех амурских тигрят, оставшихся без материнской опеки, получили сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье, сообщило учреждение.
В 2024 году заповедник сообщал, что по снимкам с фотоловушек и данным инспекторов удалось выяснить, что тигрица Северина, которая обитает на побережье, выкармливает трех детенышей. В апреле учреждение отмечало, что с конца февраля фотоловушки заповедника перестали фиксировать тигрицу. С квадрокоптера удалось снять одного из тигрят: он доедал останки орлана белохвоста, что говорило о трудностях, которые он испытывал с добычей полноценной пищи, оставшись без матери. В таком юном возрасте тигрята еще не могут самостоятельно охотиться на крупную добычу, потому было решено подкармливать их и наблюдать за ними с помощью фотоловушек. В начале июня заповедник сообщал, что хищники начинают самостоятельную жизнь: исследуют территорию, ищут добычу и все реже приходят к подкормочным площадкам.
"Уникальные кадры из Сихотэ-Алинского заповедника — три молодых тигрёнка, оставшихся без матери, устроили рыбалку на заповедном побережье. Ирония судьбы: на особо охраняемой территории, где строго запрещена любая охота, инспекторы не стали наказывать "нарушителей" — ведь перед камерой красовались не браконьеры, а подрастающие краснокнижные хищники, ловко выуживающие краснопёрку во время нереста", - говорится в сообщении.
Запечатлеть этот момент удалось директору заповедника Светлане Сутыриной
. "Мы строго пресекаем любое изъятие биоресурсов, но для этих "рыболовов" сделали исключение. Их природная смекалка заслуживает уважения", - приводятся в сообщении слова Сутыриной.
"Довольно редко они это делают (рыбачат - ред.), но все же делают. Последнее видео в Приморье было в 2010 году, когда тигр в Лазовском заповеднике тащил кету", - рассказала РИА Новости заместитель директора по развитию Сихотэ-Алинского заповедника Ульяна Ледок
.
Как отметил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев
, чей комментарий привели в заповеднике, рыба — нетипичный выбор для тигра. "Если верить источникам, то молодые и взрослые тигры рыбачат "при случае", без ярко выраженной специализации, как это делают медведи, например. Скорее всего, рыба стала легкой добычей у реки. Сам факт, что все трое освоили этот навык — прекрасный показатель их адаптивности", - отметил эксперт.
Учёные добавляют, что такое поведение — важный этап взросления. Организовав временную подкормку и постоянное наблюдение, сотрудники заповедника помогли тигрятам в переходный период. Теперь эти хищники не только успешно охотятся, но и демонстрируют пищевую гибкость, отмечают в учреждении.
За тигрицей Севериной ученые заповедника следили с 2021 года, впервые она стала мамой в 2022 году. Первенец Северины Добрыня уже покинул территорию заповедника в поисках собственного участка. Трое тигрят - это ее второй выводок.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
, он расположен на территории трех районов Приморского края
: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.