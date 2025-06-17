Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Приморье заключили под стражу
Подозреваемый в убийстве предпринимателя Кима в Приморье заключили под стражу
Наручники на руках. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Суд заключил подозреваемого в убийстве своего знакомого в Приморье под стражу, сообщает краевая прокуратура.
В местных соцсетях появились сообщения что убитый - местный бизнесмен, гражданин Японии Александр Ким, владевший компанией MW-line. Компания стала известной благодаря доставке на судне во Владивосток иномарок, которые обледенели в пути. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона подтвердил, что убитый - действительно Ким. Следственные органы СКР региона сообщали, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения мужчины с признаками насильственной смерти. Один из лиц, контактировавших с ним в этот вечер, задержан в аэропорту Москвы.
"С учетом позиции прокуратуры мужчина заключен под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении.
Установлено, что 12 июня 2025 года в лесном массиве бухты Муравьиной, расположенной в Артёмовском городском округе в Приморье, между обвиняемым и его знакомым, 1974 года рождения, возник конфликт, обусловленный личной неприязнью. В ходе возникшей ссоры завязалась драка, в процессе которой фигурант дела обхватил шею потерпевшего руками и задушил его. Смерть наступила в результате механической асфиксии.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, убитый - гражданин РФ с видом на жительство Японии.
В декабре 2021 года широко разошлась история с иномарками, которые доставили из Пусана во Владивосток на сухогрузе Sun Rio при плохой погоде. В пути машины покрылись толстой коркой льда, также обледенели надстройки на палубе и борта судна. В соцсетях разошлись фото из салона одной из "замороженных" иномарок, сидения и двери изнутри также были покрыты толстым слоем льда. Синоптики тогда отмечали, что это произошло из-за аномального похолодания, одновременно с которым в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что спровоцировало "быстрое обледенение судов". Опрошенные РИА Новости автоэксперты отмечали, что это нестрашно, если лед образовался только поверх машины и не нарушил ее герметичность, однако из-за морской воды на автомобиле может появиться коррозия и испортиться покрытие.