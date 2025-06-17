https://ria.ru/20250617/primore-2023250919.html

Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Приморье заключили под стражу

Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Приморье заключили под стражу - РИА Новости, 17.06.2025

Подозреваемый в убийстве предпринимателя в Приморье заключили под стражу

Суд заключил подозреваемого в убийстве своего знакомого в Приморье под стражу, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:09:00+03:00

2025-06-17T07:09:00+03:00

2025-06-17T07:09:00+03:00

происшествия

япония

владивосток

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Суд заключил подозреваемого в убийстве своего знакомого в Приморье под стражу, сообщает краевая прокуратура. В местных соцсетях появились сообщения что убитый - местный бизнесмен, гражданин Японии Александр Ким, владевший компанией MW-line. Компания стала известной благодаря доставке на судне во Владивосток иномарок, которые обледенели в пути. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона подтвердил, что убитый - действительно Ким. Следственные органы СКР региона сообщали, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения мужчины с признаками насильственной смерти. Один из лиц, контактировавших с ним в этот вечер, задержан в аэропорту Москвы. "С учетом позиции прокуратуры мужчина заключен под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении. Установлено, что 12 июня 2025 года в лесном массиве бухты Муравьиной, расположенной в Артёмовском городском округе в Приморье, между обвиняемым и его знакомым, 1974 года рождения, возник конфликт, обусловленный личной неприязнью. В ходе возникшей ссоры завязалась драка, в процессе которой фигурант дела обхватил шею потерпевшего руками и задушил его. Смерть наступила в результате механической асфиксии. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, убитый - гражданин РФ с видом на жительство Японии. В декабре 2021 года широко разошлась история с иномарками, которые доставили из Пусана во Владивосток на сухогрузе Sun Rio при плохой погоде. В пути машины покрылись толстой коркой льда, также обледенели надстройки на палубе и борта судна. В соцсетях разошлись фото из салона одной из "замороженных" иномарок, сидения и двери изнутри также были покрыты толстым слоем льда. Синоптики тогда отмечали, что это произошло из-за аномального похолодания, одновременно с которым в акватории Японского моря усилился ветер и поднялась волна, что спровоцировало "быстрое обледенение судов". Опрошенные РИА Новости автоэксперты отмечали, что это нестрашно, если лед образовался только поверх машины и не нарушил ее герметичность, однако из-за морской воды на автомобиле может появиться коррозия и испортиться покрытие.

https://ria.ru/20250614/bloger-2022866893.html

https://ria.ru/20250611/agent-2022210911.html

япония

владивосток

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, япония, владивосток, москва