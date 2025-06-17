https://ria.ru/20250617/pravitelstvo-2023322706.html

В Москве обсудили стратегию госполитики в отношении казачества

В Москве обсудили стратегию госполитики в отношении казачества - РИА Новости, 17.06.2025

В Москве обсудили стратегию госполитики в отношении казачества

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела заседание межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:55:00+03:00

2025-06-17T13:55:00+03:00

2025-06-17T18:09:00+03:00

российское казачество

российское казачество

татьяна голикова

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела заседание межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы. Об этом сообщает портал "Российское казачество".Одним из основных вопросов повестки стало участие российского казачества в реализации государственной молодежной политики. С докладами выступили атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.Отдельное внимание было уделено работе по созданию казачьих кадетских корпусов в отдельных регионах России. Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев выступил с докладом "О сопровождении деятельности казачьих кадетских корпусов в субъектах Российской Федерации". Напомним, накануне заседания он встретился с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым. Главной темой диалога стало непрерывное казачье образование и основные векторы его развития.Кроме того, обсуждался вопрос информационного обеспечения реализации стратегии. С докладами выступили заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.Напомним, мультимедийный портал "Российское казачество" более двух лет занимается информационной поддержкой деятельности по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

https://ria.ru/20250225/ukaz-2001652580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, татьяна голикова, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)