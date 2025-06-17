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Поток беженцев из Ирана в Европу станет началом конца, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025
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17:30 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/potok-2023379583.html
Поток беженцев из Ирана в Европу станет началом конца, считает эксперт
Поток беженцев из Ирана в Европу станет началом конца, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025
Поток беженцев из Ирана в Европу станет началом конца, считает эксперт
Потенциальный массовый поток беженцев из Ирана в Европу будет означать для нее начало конца, выразил мнение в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:30:00+03:00
2025-06-17T17:30:00+03:00
в мире
иран
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европа
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БАКУ, 17 июн - РИА Новости. Потенциальный массовый поток беженцев из Ирана в Европу будет означать для нее начало конца, выразил мнение в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский. "Будущее Европы в случае массового притока беженцев из Ирана будет зависеть от того, насколько эффективно европейские страны смогут справиться с этим вызовом. Это потребует скоординированных усилий, политической воли, экономического планирования и социальной сплоченности - то, чего уже не хватает (в связи - ред.) с проблемами (из-за - ред.) украинских беженцев. Возрастет нагрузка на социальную инфраструктуру: рост потребности в жилье, образовании, здравоохранении и социальных услугах. Все это приведет к росту напряженности в обществе: возможны конфликты между "местными" беженцами и вновь прибывшими, тем более, что в основном иранцы - шииты. В целом, этот поток будет означать для Европы начало конца", - сказал собеседник агентства. По словам Тиханского, вопросы миграции в Европе с началом появления первых беженцев из Ирана станут причиной разногласий между политическими партиями и внутри стран. "Интеграция большого количества людей с другой культурой может привести к культурным изменениям", - отметил эксперт. Тиханский добавил, что европейские страны усилят пограничный контроль и ужесточат миграционную политику, что уже происходит в Германии, Франции и Великобритании. Новое правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца из партии ХДС ранее ужесточило курс в области миграционной политики, что вызвало недовольство со стороны части немецкого общества. Так, 7 мая глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища. Кроме того, 15 мая он отметил, что руководство федеративной республики увеличило контингент полицейских на границах с 11 тысяч до 14 тысяч человек, а также привлекло для борьбы с незаконной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана сообщал о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/iran-2023165259.html
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в мире, иран, израиль, европа
В мире, Иран, Израиль, Европа
Поток беженцев из Ирана в Европу станет началом конца, считает эксперт

Тиханский: поток беженцев из Ирана в Европу будет означать начало конца

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БАКУ, 17 июн - РИА Новости. Потенциальный массовый поток беженцев из Ирана в Европу будет означать для нее начало конца, выразил мнение в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
"Будущее Европы в случае массового притока беженцев из Ирана будет зависеть от того, насколько эффективно европейские страны смогут справиться с этим вызовом. Это потребует скоординированных усилий, политической воли, экономического планирования и социальной сплоченности - то, чего уже не хватает (в связи - ред.) с проблемами (из-за - ред.) украинских беженцев. Возрастет нагрузка на социальную инфраструктуру: рост потребности в жилье, образовании, здравоохранении и социальных услугах. Все это приведет к росту напряженности в обществе: возможны конфликты между "местными" беженцами и вновь прибывшими, тем более, что в основном иранцы - шииты. В целом, этот поток будет означать для Европы начало конца", - сказал собеседник агентства.
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По словам Тиханского, вопросы миграции в Европе с началом появления первых беженцев из Ирана станут причиной разногласий между политическими партиями и внутри стран.
"Интеграция большого количества людей с другой культурой может привести к культурным изменениям", - отметил эксперт.
Тиханский добавил, что европейские страны усилят пограничный контроль и ужесточат миграционную политику, что уже происходит в Германии, Франции и Великобритании.
Новое правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца из партии ХДС ранее ужесточило курс в области миграционной политики, что вызвало недовольство со стороны части немецкого общества. Так, 7 мая глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища. Кроме того, 15 мая он отметил, что руководство федеративной республики увеличило контингент полицейских на границах с 11 тысяч до 14 тысяч человек, а также привлекло для борьбы с незаконной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана сообщал о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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