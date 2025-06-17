https://ria.ru/20250617/posol-2023306771.html

Посол Ирана назвал нападение Израиля глобальной угрозой безопасности

Посол Ирана назвал нападение Израиля глобальной угрозой безопасности - РИА Новости, 17.06.2025

Посол Ирана назвал нападение Израиля глобальной угрозой безопасности

Нападение Израиля на Иран подрывает многосторонние дипломатические усилия, угрожает региональной и глобальной безопасности, заявил РИА Новости иранский посол в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:57:00+03:00

2025-06-17T12:57:00+03:00

2025-06-17T12:57:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нападение Израиля на Иран подрывает многосторонние дипломатические усилия, угрожает региональной и глобальной безопасности, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Ночная агрессия (Израиля - ред.) против гражданских объектов и ядерных установок также является явным нарушением международного права, Устава Организации Объединенных Наций (статья 2, пункт 4), резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, а также является подрывом многосторонних дипломатических усилий, что может представлять серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - заявил дипломат. Он добавил, что всего за два дня до начала шестого раунда непрямых переговоров между Ираном и США в Маскате по возобновлению ядерной сделки незаконные военные нападения израильского режима в нескольких районах на территории Исламской Республики Иран 13 июня 2025 года по любому определению являются "несправедливым навязыванием войны иранскому народу".

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в мире, израиль, иран, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте