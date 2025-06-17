https://ria.ru/20250617/posol-2023306212.html

Израиль пытается обмануть общественность, заявил посол Ирана

Израиль пытается обмануть общественность, заявил посол Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Израиль пытается обмануть общественность, заявил посол Ирана

Израиль обладает всеми видами оружия массового поражения, при этом систематически пытается обмануть общественность и обвиняет Иран в реализации мирной ядерной... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:52:00+03:00

2025-06-17T12:52:00+03:00

2025-06-17T12:52:00+03:00

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иран

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казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Израиль обладает всеми видами оружия массового поражения, при этом систематически пытается обмануть общественность и обвиняет Иран в реализации мирной ядерной программы, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Этот режим, который сам, вопреки международным правилам, обладает всеми тремя видами оружия массового поражения, систематически пытается обмануть общественность и оправдать свои агрессивные действия, обвиняя Иран в мирной ядерной программе, не предоставляя никаких доказательств или документов", - сказал Джалали.Он подчеркнул, что все эти незаконные действия израильского режима осуществляются при поддержке Запада.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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в мире, иран, израиль, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте