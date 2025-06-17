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Израиль пытается обмануть общественность, заявил посол Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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12:52 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/posol-2023306212.html
Израиль пытается обмануть общественность, заявил посол Ирана
Израиль пытается обмануть общественность, заявил посол Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Израиль пытается обмануть общественность, заявил посол Ирана
Израиль обладает всеми видами оружия массового поражения, при этом систематически пытается обмануть общественность и обвиняет Иран в реализации мирной ядерной... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:52:00+03:00
2025-06-17T12:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Израиль обладает всеми видами оружия массового поражения, при этом систематически пытается обмануть общественность и обвиняет Иран в реализации мирной ядерной программы, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали."Этот режим, который сам, вопреки международным правилам, обладает всеми тремя видами оружия массового поражения, систематически пытается обмануть общественность и оправдать свои агрессивные действия, обвиняя Иран в мирной ядерной программе, не предоставляя никаких доказательств или документов", - сказал Джалали.Он подчеркнул, что все эти незаконные действия израильского режима осуществляются при поддержке Запада.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/posol-2023305060.html
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в мире, иран, израиль, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль пытается обмануть общественность, заявил посол Ирана

Посол Джалали: Израиль обладает всеми видами оружия массового поражения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Израиль обладает всеми видами оружия массового поражения, при этом систематически пытается обмануть общественность и обвиняет Иран в реализации мирной ядерной программы, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Этот режим, который сам, вопреки международным правилам, обладает всеми тремя видами оружия массового поражения, систематически пытается обмануть общественность и оправдать свои агрессивные действия, обвиняя Иран в мирной ядерной программе, не предоставляя никаких доказательств или документов", - сказал Джалали.
Он подчеркнул, что все эти незаконные действия израильского режима осуществляются при поддержке Запада.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России
12:48
 
В миреИранИзраильКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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