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Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России

Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России - РИА Новости, 17.06.2025

Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России

Ответ Ирана на атаки заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне, заявил РИА Новости иранский посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:48:00+03:00

2025-06-17T12:48:00+03:00

2025-06-17T12:48:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ответ Ирана на атаки заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне, заявил РИА Новости иранский посол в России Казем Джалали. "Навязанная израильским режимом иранскому народу война является нападением на прошлое, настоящее и будущее каждого иранца, и мы твердо убеждены, что разумный, мощный и законный ответ Ирана заставит агрессора и врага, убивающего детей, пожалеть об этом злодейском акте", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия