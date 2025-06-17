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Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России - РИА Новости, 17.06.2025
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12:48 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/posol-2023305060.html
Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России
Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России - РИА Новости, 17.06.2025
Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России
Ответ Ирана на атаки заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне, заявил РИА Новости иранский посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:48:00+03:00
2025-06-17T12:48:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ответ Ирана на атаки заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне, заявил РИА Новости иранский посол в России Казем Джалали. "Навязанная израильским режимом иранскому народу война является нападением на прошлое, настоящее и будущее каждого иранца, и мы твердо убеждены, что разумный, мощный и законный ответ Ирана заставит агрессора и врага, убивающего детей, пожалеть об этом злодейском акте", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия
Ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о войне, заявил посол в России

Джалали: ответ Ирана заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне

© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ответ Ирана на атаки заставит Израиль пожалеть о навязанной Тегерану войне, заявил РИА Новости иранский посол в России Казем Джалали.
"Навязанная израильским режимом иранскому народу война является нападением на прошлое, настоящее и будущее каждого иранца, и мы твердо убеждены, что разумный, мощный и законный ответ Ирана заставит агрессора и врага, убивающего детей, пожалеть об этом злодейском акте", - заявил дипломат.
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12:29
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Казем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеРоссия
 
 
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