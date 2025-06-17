https://ria.ru/20250617/posol-2023304882.html

Посол Ирана обвинил Запад в двойных стандартах

Посол Ирана обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 17.06.2025

Посол Ирана обвинил Запад в двойных стандартах

Атаки Израиля по Ирану за последние три дня повлекли смерть около 300 иранских мирный жителей, при этом Запад вместо осуждения Израиля, осуждает Иран, чем... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:47:00+03:00

2025-06-17T12:47:00+03:00

2025-06-17T12:50:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Атаки Израиля по Ирану за последние три дня повлекли смерть около 300 иранских мирный жителей, при этом Запад вместо осуждения Израиля, осуждает Иран, чем показывает позорные двойные стандарты, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве."Атаки израильского режима за последние три дня привели к мученической смерти около 300 иранских мирных жителей, особенно женщин и детей. Между тем, западные правительства, которые заявляют о соблюдении прав человека, вместо того, чтобы осудить израильский режим за эту военную агрессию против иранского народа, осуждают Иран за его законный ответ агрессору; двойные стандарты Запада действительно позорны и отвратительны", - сказал Джалали.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/iran-2023303279.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте