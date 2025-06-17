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"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине - РИА Новости, 17.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине - РИА Новости, 17.06.2025
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается нереалистичных взглядов на Россию и Украину, пишет издание Do Rzeczy. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:20:00+03:00
2025-06-17T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
кароль навроцкий
рафал тшасковски
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается нереалистичных взглядов на Россию и Украину, пишет издание Do Rzeczy."Я не очень понимаю, как Навроцкий совмещает убеждение, что Россия при Путине является преступным неокоммунистическим государством, с утверждением, что Украина не должна вступать в НАТО. Здесь что-то не сходится. &lt;…&gt; Радикально антироссийская риторика избранного президента противоречит вполне разумному постулату о том, что Киев не следует принимать в НАТО", — говорится в публикации.Как отмечает издание, из-за подобной несуразной политики Польша так и останется инструментом для "подстрекателей войны".Представитель оппозиции Кароль Навроцкий, с минимальным перевесом одержавший победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским во втором туре президентских выборов в Польше (50,89% голосов против 49,11%), известен своими антироссийскими взглядами, но и в адрес Украины высказывается крайне агрессивно. Навроцкий неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его политику, выступал против приема Украины в ЕС и НАТО и обвинял ее в неравной конкуренции с польскими фермерами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259611.html
https://ria.ru/20250617/klub-2023308396.html
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в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, рафал тшасковски, владимир зеленский, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине

Do Rzeczy: убеждения Навроцкого о России и Украине нереалистичны

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается нереалистичных взглядов на Россию и Украину, пишет издание Do Rzeczy.
"Я не очень понимаю, как Навроцкий совмещает убеждение, что Россия при Путине является преступным неокоммунистическим государством, с утверждением, что Украина не должна вступать в НАТО. Здесь что-то не сходится. <…> Радикально антироссийская риторика избранного президента противоречит вполне разумному постулату о том, что Киев не следует принимать в НАТО", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, из-за подобной несуразной политики Польша так и останется инструментом для "подстрекателей войны".
Представитель оппозиции Кароль Навроцкий, с минимальным перевесом одержавший победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским во втором туре президентских выборов в Польше (50,89% голосов против 49,11%), известен своими антироссийскими взглядами, но и в адрес Украины высказывается крайне агрессивно. Навроцкий неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его политику, выступал против приема Украины в ЕС и НАТО и обвинял ее в неравной конкуренции с польскими фермерами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияКароль НавроцкийРафал ТшасковскиВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
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