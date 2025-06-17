https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине - РИА Новости, 17.06.2025
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается нереалистичных взглядов на Россию и Украину, пишет издание Do Rzeczy. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:20:00+03:00
2025-06-17T15:20:00+03:00
2025-06-17T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
кароль навроцкий
рафал тшасковски
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad536d7014c3181ef5424001ef561fa9.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается нереалистичных взглядов на Россию и Украину, пишет издание Do Rzeczy."Я не очень понимаю, как Навроцкий совмещает убеждение, что Россия при Путине является преступным неокоммунистическим государством, с утверждением, что Украина не должна вступать в НАТО. Здесь что-то не сходится. <…> Радикально антироссийская риторика избранного президента противоречит вполне разумному постулату о том, что Киев не следует принимать в НАТО", — говорится в публикации.Как отмечает издание, из-за подобной несуразной политики Польша так и останется инструментом для "подстрекателей войны".Представитель оппозиции Кароль Навроцкий, с минимальным перевесом одержавший победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским во втором туре президентских выборов в Польше (50,89% голосов против 49,11%), известен своими антироссийскими взглядами, но и в адрес Украины высказывается крайне агрессивно. Навроцкий неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его политику, выступал против приема Украины в ЕС и НАТО и обвинял ее в неравной конкуренции с польскими фермерами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259611.html
https://ria.ru/20250617/klub-2023308396.html
украина
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020615309_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34bbc47a03b777edbe605bcef36a8770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, рафал тшасковски, владимир зеленский, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине
Do Rzeczy: убеждения Навроцкого о России и Украине нереалистичны