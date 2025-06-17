https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html

"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине

"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине - РИА Новости, 17.06.2025

"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается нереалистичных взглядов на Россию и Украину, пишет издание Do Rzeczy. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:20:00+03:00

2025-06-17T15:20:00+03:00

2025-06-17T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кароль навроцкий

рафал тшасковски

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий придерживается нереалистичных взглядов на Россию и Украину, пишет издание Do Rzeczy."Я не очень понимаю, как Навроцкий совмещает убеждение, что Россия при Путине является преступным неокоммунистическим государством, с утверждением, что Украина не должна вступать в НАТО. Здесь что-то не сходится. <…> Радикально антироссийская риторика избранного президента противоречит вполне разумному постулату о том, что Киев не следует принимать в НАТО", — говорится в публикации.Как отмечает издание, из-за подобной несуразной политики Польша так и останется инструментом для "подстрекателей войны".Представитель оппозиции Кароль Навроцкий, с минимальным перевесом одержавший победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским во втором туре президентских выборов в Польше (50,89% голосов против 49,11%), известен своими антироссийскими взглядами, но и в адрес Украины высказывается крайне агрессивно. Навроцкий неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его политику, выступал против приема Украины в ЕС и НАТО и обвинял ее в неравной конкуренции с польскими фермерами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259611.html

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в мире, украина, польша, россия, кароль навроцкий, рафал тшасковски, владимир зеленский, нато, евросоюз