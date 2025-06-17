https://ria.ru/20250617/polsha-2023243545.html
Польша подняла авиацию из-за якобы активности России
Польша подняла авиацию из-за якобы активности России - РИА Новости, 17.06.2025
Польша подняла авиацию из-за якобы активности России
Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы активности... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:33:00+03:00
2025-06-17T04:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине. Как утверждается в сообщении командования в соцсети Х, в связи с якобы активной операцией РФ на территории Украины в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
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в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
Польша подняла авиацию из-за якобы активности России
Польша подняла авиацию из-за якобы активности России на Украине