https://ria.ru/20250617/pmef-2023421031.html

Бречалов рассказал о результатах соглашений, подписанных на прошлых ПМЭФ

Бречалов рассказал о результатах соглашений, подписанных на прошлых ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Бречалов рассказал о результатах соглашений, подписанных на прошлых ПМЭФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как в регионе реализуются соглашения, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме в прошлые... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:44:00+03:00

2025-06-17T20:44:00+03:00

2025-06-17T20:44:00+03:00

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

пмэф

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УФА, 17 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как в регионе реализуются соглашения, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме в прошлые годы: о заводе горнодобывающей техники в Ижевске, о питомнике хвойных саженцев в Сарапуле и о производстве крупнотоннажных постоянных редкоземельных магнитов в Глазове. "Удмуртские машины сейчас работают на добыче золота, меди, фосфатов на Камчатке, Кольском полуострове и в Башкирии. Так наша новая техника проходит промышленное тестирование. Соглашение о том, что в Ижевске запустим производство горнодобывающего оборудования с компанией "Римера" мы подписали 2 года назад на Петербургском экономическом форуме", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, конструкторы завода спроектировали больше 10 разновидностей техники, в том числе машины для перевозки взрывчатых веществ, для перевозки бетона, машину с ножничным подъемником, погрузочно-доставочную машину, проходческую буровую установку. "Наши специалисты хотят заместить новыми машинами зарубежные. Но делают лучше. Например, грузоподъемность задней тележки ижевских вспомогательных машин — 10 тонн. Китайские аналоги потянут 4 тонны. Также наши инженеры добавили маневренности ножничному подъемнику. Это облегчит монтажные работы в шахте. Кроме того, вся линейка машин сделана на одной базе - а это плюс в эксплуатации и ремонте", - добавил глава Удмуртии. Бречалов рассказал, что в Сарапуле готовится к запуску питомник хвойных саженцев "Удан". "При полной загрузке в питомнике за год могут выращивать до 45 миллионов саженцев сосны, лиственницы и ели. Саженцы будут особенные – с закрытой корневой системой – они растут сразу в контейнерах. Спрос на них растет не только в стране, российские саженцы закупают в Китай, Монголию, Казахстан", - написал он. Глава Удмуртии сообщил, что на сарапульской площадке готовы 10 теплиц. В них все автоматизировано: система метеостанций сама будет следить за погодой и обеспечивать нужную температуру и полив. Он отметил, что в Глазове идет строительство первого крупного в России завода по производству крупнотоннажных постоянных редкоземельных магнитов. Соглашение об этом на площадке ПМЭФ было подписано в 2023 году. Строительство должно быть завершено в 2027 году, а 2028 году, по планам корпорации "Росатом", промышленный объем оборудования уже составит более 1 тысячи тонн магнитов в год с возможностью увеличения объемов. В основе производства - отечественное минеральное сырье. "Реализация проекта в Глазове для нас не только стратегическое решение по укреплению позиций в Удмуртии. Важно влияние и на социально-экономическую ситуацию, поскольку позволит создать более 200 высококвалифицированных рабочих мест. Плюс ко всему, это еще один шаг в развитии наших отношений с госкорпорацией", - добавил Бречалов. В пресс-службе руководителя региона сообщают, что в этом году представители Удмуртской Республики также планируют подписать несколько соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Возглавит делегацию Александр Бречалов.

https://ria.ru/20250616/brechalov-2023205253.html

https://ria.ru/20250612/orden-2022499000.html

удмуртская республика (удмуртия)

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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, пмэф