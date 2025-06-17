https://ria.ru/20250617/pmef-2023292855.html

Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике - РИА Новости, 17.06.2025

Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Глава "Камаза" Сергей Когогин приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2" на базе "Камаза" по трассе... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:50:00+03:00

2025-06-17T11:50:00+03:00

2025-06-17T11:50:00+03:00

пмэф — 2025

авто

россия

сергей когогин

камаз (завод)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава "Камаза" Сергей Когогин приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2" на базе "Камаза" по трассе М-11 "Нева", сообщила пресс-служба автопроизводителя. "Генеральный директор ПАО "Камаз" 18 июня отправится на ПМЭФ по трассе М-11 на новом поколении беспилотного грузовика КАМАЗ 54901", - говорится в сообщении. Уточняется, что беспилотный автомобиль "Маяк-2", созданный на базе грузовика "Камаз-54901", является модернизированной версией автомобиля "Маяк-1". Вся компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле "Маяк-2" является "санкционно устойчивой". "Машина доработана с учетом эксплуатации "Маяк-1" в реальных условиях. Качественно улучшены технические характеристики автомобиля в плане аппаратного обеспечения автономного движения", - добавили в "Камазе". В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Минтранс РФ ранее сообщал, что до конца 2025 года представит законопроект для беспилотных автомобилей. Он разрабатывается совместно с производителями и заинтересованными госорганами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250611/kuba-2022369782.html

https://ria.ru/20250617/eksperty-2023227670.html

https://ria.ru/20250514/tank-2016901327.html

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Варвара Скокшина

авто, россия, сергей когогин, камаз (завод)