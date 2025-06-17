https://ria.ru/20250617/pmef-2023292855.html
Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике
Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике - РИА Новости, 17.06.2025
Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике
Глава "Камаза" Сергей Когогин приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2" на базе "Камаза" по трассе... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:50:00+03:00
2025-06-17T11:50:00+03:00
2025-06-17T11:50:00+03:00
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камаз (завод)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава "Камаза" Сергей Когогин приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2" на базе "Камаза" по трассе М-11 "Нева", сообщила пресс-служба автопроизводителя. "Генеральный директор ПАО "Камаз" 18 июня отправится на ПМЭФ по трассе М-11 на новом поколении беспилотного грузовика КАМАЗ 54901", - говорится в сообщении. Уточняется, что беспилотный автомобиль "Маяк-2", созданный на базе грузовика "Камаз-54901", является модернизированной версией автомобиля "Маяк-1". Вся компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле "Маяк-2" является "санкционно устойчивой". "Машина доработана с учетом эксплуатации "Маяк-1" в реальных условиях. Качественно улучшены технические характеристики автомобиля в плане аппаратного обеспечения автономного движения", - добавили в "Камазе". В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году. Минтранс РФ ранее сообщал, что до конца 2025 года представит законопроект для беспилотных автомобилей. Он разрабатывается совместно с производителями и заинтересованными госорганами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250611/kuba-2022369782.html
https://ria.ru/20250617/eksperty-2023227670.html
https://ria.ru/20250514/tank-2016901327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, сергей когогин, камаз (завод)
ПМЭФ — 2025, Авто, Россия, Сергей Когогин, КамАЗ (завод)
Глава "Камаза" приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике
Глава "Камаза" Когогин приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике "Маяк-2"
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Глава "Камаза" Сергей Когогин приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2" на базе "Камаза" по трассе М-11 "Нева", сообщила пресс-служба
автопроизводителя.
"Генеральный директор ПАО "Камаз" 18 июня отправится на ПМЭФ по трассе М-11 на новом поколении беспилотного грузовика КАМАЗ
54901", - говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотный автомобиль "Маяк-2", созданный на базе грузовика "Камаз-54901", является модернизированной версией автомобиля "Маяк-1". Вся компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле "Маяк-2" является "санкционно устойчивой".
"Машина доработана с учетом эксплуатации "Маяк-1" в реальных условиях. Качественно улучшены технические характеристики автомобиля в плане аппаратного обеспечения автономного движения", - добавили в "Камазе".
В начале апреля на ЦКАД было запущено беспилотное движение грузовых автомобилей, которое также осуществляется на М-11 "Нева" с 2023 года, также планируется запуск таких грузовиков на М-12 "Восток" в 2026 году.
Минтранс РФ
ранее сообщал, что до конца 2025 года представит законопроект для беспилотных автомобилей. Он разрабатывается совместно с производителями и заинтересованными госорганами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.