https://ria.ru/20250617/pikap-2023440048.html

Израильские военные забрали машину у жены Макаревича*

Израильские военные забрали машину у жены Макаревича* - РИА Новости, 18.06.2025

Израильские военные забрали машину у жены Макаревича*

Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у жены музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн, об этом она сообщила в соцсетях. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-17T23:47:00+03:00

2025-06-17T23:47:00+03:00

2025-06-18T00:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у жены музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн, об этом она сообщила в соцсетях."Призвали мою машину. <...> Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно", — написала она.По ее словам, автомобиль забрали для военных нужд по экстренной повестке.После начала СВО основатель группы "Машина времени" осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же Макаревич* остался жить за границей.В соцсетях сбежавший из России музыкант жаловался на жизнь в Израиле — рассказывал о низком уровне сервиса в этой стране, а также о сотрудниках почты, потерявших его посылку.В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича* в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность.Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022748899.html

https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html

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украина, россия, израиль, машина времени, в мире