Рейтинг@Mail.ru
Израильские военные забрали машину у жены Макаревича* - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 17.06.2025 (обновлено: 00:30 18.06.2025)
https://ria.ru/20250617/pikap-2023440048.html
Израильские военные забрали машину у жены Макаревича*
Израильские военные забрали машину у жены Макаревича* - РИА Новости, 18.06.2025
Израильские военные забрали машину у жены Макаревича*
Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у жены музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн, об этом она сообщила в соцсетях. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T23:47:00+03:00
2025-06-18T00:30:00+03:00
украина
россия
израиль
машина времени
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023438248_0:2:2047:1153_1920x0_80_0_0_241ea9f2a8fcbf74f91df13a51be85b8.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у жены музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн, об этом она сообщила в соцсетях."Призвали мою машину. &lt;...&gt; Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно", — написала она.По ее словам, автомобиль забрали для военных нужд по экстренной повестке.После начала СВО основатель группы "Машина времени" осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же Макаревич* остался жить за границей.В соцсетях сбежавший из России музыкант жаловался на жизнь в Израиле — рассказывал о низком уровне сервиса в этой стране, а также о сотрудниках почты, потерявших его посылку.В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича* в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность.Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022748899.html
https://ria.ru/20250326/zapashnyj-2007330045.html
украина
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023438248_255:0:1792:1153_1920x0_80_0_0_2ce4afc065328ab6208bfeb9ebd01677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, израиль, машина времени, в мире
Украина, Россия, Израиль, Машина времени, В мире
Израильские военные забрали машину у жены Макаревича*

Израильские военные забрали пикап у жены Макаревича Эйнат Кляйн

© Фото : соцсетиАвтомобиль жены Андрея Макаревича*
Автомобиль жены Андрея Макаревича* - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль жены Андрея Макаревича*
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Израильские военные забрали пикап Mitsubishi L200 у жены музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн, об этом она сообщила в соцсетях.
«
"Призвали мою машину. <...> Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно", — написала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль уже может праздновать: Иран уничтожат россияне
Вчера, 08:00
По ее словам, автомобиль забрали для военных нужд по экстренной повестке.
После начала СВО основатель группы "Машина времени" осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же Макаревич* остался жить за границей.
В соцсетях сбежавший из России музыкант жаловался на жизнь в Израиле — рассказывал о низком уровне сервиса в этой стране, а также о сотрудниках почты, потерявших его посылку.
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Возвращения Пугачевой в Россию никто не заметит, считает Прилепин
14 июня, 05:22
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича* в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывалась Украина, также упоминалась политическая деятельность.
Музыкант предпринимал попытки добиться исключения из реестра иноагентов, дойдя до Верховного суда, однако там ему отказали в рассмотрении жалобы.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Запашный предложил лишить Макаревича* и Вайкуле государственных наград
26 марта, 02:11
 
УкраинаРоссияИзраильМашина времениВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала