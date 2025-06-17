https://ria.ru/20250617/peskov-2023315488.html

Песков ответил на вопрос о переговорах с Украиной

Песков ответил на вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 17.06.2025

Песков ответил на вопрос о переговорах с Украиной

Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:28:00+03:00

2025-06-17T13:28:00+03:00

2025-06-17T13:30:00+03:00

украина

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турция

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока понимания о следующем раунде переговоров нет. Хотя, вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках переговоров между Россией и Украиной.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.

https://ria.ru/20250614/rossija-2022851958.html

украина

россия

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украина, россия, турция, дмитрий песков, владимир мединский, в мире