https://ria.ru/20250617/peskov-2023315488.html
Песков ответил на вопрос о переговорах с Украиной
Песков ответил на вопрос о переговорах с Украиной - РИА Новости, 17.06.2025
Песков ответил на вопрос о переговорах с Украиной
Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:28:00+03:00
2025-06-17T13:28:00+03:00
2025-06-17T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока понимания о следующем раунде переговоров нет. Хотя, вы знаете, что проделана значительная работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сроках переговоров между Россией и Украиной.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022851958.html
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украина, россия, турция, дмитрий песков, владимир мединский, в мире
Украина, Россия, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, В мире
Песков ответил на вопрос о переговорах с Украиной
Песков: понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет