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В Кремле согласились с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой - РИА Новости, 17.06.2025
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13:27 17.06.2025 (обновлено: 13:44 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/peskov-2023314877.html
В Кремле согласились с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой
В Кремле согласились с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой - РИА Новости, 17.06.2025
В Кремле согласились с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой
В Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:27:00+03:00
2025-06-17T13:44:00+03:00
дмитрий песков
россия
дональд трамп
сша
g8
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что в Кремле видят информационные сообщения, которые сейчас идут из Канады, где проходит G7."Это важное событие, безусловно, и информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает. Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с заявлением Трампа, что исключение России из "восьмерки" было большой ошибкой.
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дмитрий песков, россия, дональд трамп, сша, g8
Дмитрий Песков, Россия, Дональд Трамп, США, G8
В Кремле согласились с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой

Песков: в Кремле согласны с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в Кремле видят информационные сообщения, которые сейчас идут из Канады, где проходит G7.
"Это важное событие, безусловно, и информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает. Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с заявлением Трампа, что исключение России из "восьмерки" было большой ошибкой.
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ рассказали о неожиданном значении слов Трампа о России на саммите G7
13:25
 
Дмитрий ПесковРоссияДональд ТрампСШАG8
 
 
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