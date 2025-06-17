https://ria.ru/20250617/peskov-2023314877.html

В Кремле согласились с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой

В Кремле согласились с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой - РИА Новости, 17.06.2025

В Кремле согласились с Трампом, что исключение России из G8 было ошибкой

В Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:27:00+03:00

2025-06-17T13:27:00+03:00

2025-06-17T13:44:00+03:00

дмитрий песков

россия

дональд трамп

сша

g8

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. В Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение РФ из G8 было ошибкой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков отметил, что в Кремле видят информационные сообщения, которые сейчас идут из Канады, где проходит G7."Это важное событие, безусловно, и информационно оно значимо. Конечно же, мы анализируем ту информацию, которая поступает. Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с заявлением Трампа, что исключение России из "восьмерки" было большой ошибкой.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023313733.html

россия

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дмитрий песков, россия, дональд трамп, сша, g8