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Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ в этом году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:04:00+03:00
2025-06-17T12:04:00+03:00
2025-06-17T12:06:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ в этом году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России традиционно проводит такую встречу. В прошлом году в ней принимали участие представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP.На вопрос, будет ли встреча с представителями мировых информационных агентств в этом году, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, ПМЭФ — 2025, Россия
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ
Песков: Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ