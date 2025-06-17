https://ria.ru/20250617/peskov-2023294990.html

Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ

Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ в этом году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:04:00+03:00

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владимир путин

пмэф — 2025

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ в этом году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России традиционно проводит такую встречу. В прошлом году в ней принимали участие представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP.На вопрос, будет ли встреча с представителями мировых информационных агентств в этом году, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.

https://ria.ru/20250616/putin-2023101834.html

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владимир путин, россия