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Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
12:04 17.06.2025 (обновлено: 12:06 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/peskov-2023294990.html
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ в этом году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:04:00+03:00
2025-06-17T12:06:00+03:00
владимир путин
пмэф — 2025
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ в этом году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России традиционно проводит такую встречу. В прошлом году в ней принимали участие представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP.На вопрос, будет ли встреча с представителями мировых информационных агентств в этом году, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.
https://ria.ru/20250616/putin-2023101834.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, ПМЭФ — 2025, Россия
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ

Песков: Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ в этом году, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России традиционно проводит такую встречу. В прошлом году в ней принимали участие представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP.
На вопрос, будет ли встреча с представителями мировых информационных агентств в этом году, Песков ответил утвердительно. "Да", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025Владимир ПутинРоссия
 
 
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