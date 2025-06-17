https://ria.ru/20250617/perelet-2023248503.html

Туристка заплатила 170 тысяч рублей за перелет из Коломбо в Москву

Туристка заплатила 170 тысяч рублей за перелет из Коломбо в Москву - РИА Новости, 17.06.2025

Туристка заплатила 170 тысяч рублей за перелет из Коломбо в Москву

Российская туристка Илона Теребилова рассказала РИА Новости, что из-за закрытия воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:24:00+03:00

2025-06-17T06:24:00+03:00

2025-06-17T07:05:00+03:00

москва

оаэ

иран

ассоциация туроператоров россии (атор)

air arabia

туризм

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российская туристка Илона Теребилова рассказала РИА Новости, что из-за закрытия воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля вынуждена была заплатить 170 тысяч рублей за обратный перелет из столицы Шри-Ланки Коломбо в Москву. Ранее авиакомпания Air Arabia заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля. "Мы должны были вернуться в Москву из Коломбо с пересадкой в Шардже (ОАЭ — Прим. Ред.). Нам сначала отменили рейс из Шарджи, потом отменили регистрацию на рейс из Коломбо. Авиакомпания не отвечала ни на звонки, ни на письма, ни на запросы из Москвы. Позже прислали официальный ответ, где предложили сделать возврат только на ваучер", — рассказала Илона РИА Новости. По словам девушки, ей срочно нужно было вернуться в Москву, поэтому они с мужем решили добираться своими силами."Вернулись за свой счет с двумя пересадками в Абу-Даби и Ереване. Билеты дорожали каждые 10 минут. Дорога обратно обошлась в 170 тысяч рублей. Летели примерно 37 часов", — добавила она. Илона подчеркнула, что попытается добиться компенсации. В субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном — в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в Россию. Air Arabia 16 июня начала вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250617/turistka-2023238993.html

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москва, оаэ, иран, ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia