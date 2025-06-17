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OpenAI разработает прототип на базе ИИ для решения задач в боевых условиях - РИА Новости, 17.06.2025
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01:45 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/pentagon-2023233783.html
OpenAI разработает прототип на базе ИИ для решения задач в боевых условиях
OpenAI разработает прототип на базе ИИ для решения задач в боевых условиях - РИА Новости, 17.06.2025
OpenAI разработает прототип на базе ИИ для решения задач в боевых условиях
Американская компания OpenAI получила контракт министерства обороны США в 200 миллионов долларов на разработку прототип средства на базе искусственного... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:45:00+03:00
2025-06-17T01:45:00+03:00
в мире
технологии
сан-франциско
калифорния
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американская компания OpenAI получила контракт министерства обороны США в 200 миллионов долларов на разработку прототип средства на базе искусственного интеллекта (ИИ) для решения задач в области национальной безопасности в боевых условиях, сообщили в Пентагоне. "Компания OpenAI Public Sector из Сан-Франциско, штат Калифорния, получила контракт на фиксированную сумму 200 миллионов долларов. За это вознаграждение исполнитель разработает прототип передовых возможностей искусственного интеллекта для решения критических проблем национальной безопасности", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что будущее средство должно работать в боевых условиях, а также и в корпоративной среде. Его разработка должна быть завершена в июле 2026 года.
https://ria.ru/20250610/pentagon-2021913765.html
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в мире, технологии, сан-франциско, калифорния, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Сан-Франциско, Калифорния, Министерство обороны США
OpenAI разработает прототип на базе ИИ для решения задач в боевых условиях

Пентагон: OpenAI разработает прототип ИИ для решения задач в боевых условиях

© AP Photo / Michael DwyerЛоготип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американская компания OpenAI получила контракт министерства обороны США в 200 миллионов долларов на разработку прототип средства на базе искусственного интеллекта (ИИ) для решения задач в области национальной безопасности в боевых условиях, сообщили в Пентагоне.
"Компания OpenAI Public Sector из Сан-Франциско, штат Калифорния, получила контракт на фиксированную сумму 200 миллионов долларов. За это вознаграждение исполнитель разработает прототип передовых возможностей искусственного интеллекта для решения критических проблем национальной безопасности", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что будущее средство должно работать в боевых условиях, а также и в корпоративной среде. Его разработка должна быть завершена в июле 2026 года.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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В миреТехнологииСан-ФранцискоКалифорнияМинистерство обороны США
 
 
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