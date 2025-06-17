https://ria.ru/20250617/pentagon-2023233783.html

OpenAI разработает прототип на базе ИИ для решения задач в боевых условиях

OpenAI разработает прототип на базе ИИ для решения задач в боевых условиях - РИА Новости, 17.06.2025

OpenAI разработает прототип на базе ИИ для решения задач в боевых условиях

Американская компания OpenAI получила контракт министерства обороны США в 200 миллионов долларов на разработку прототип средства на базе искусственного... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:45:00+03:00

2025-06-17T01:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американская компания OpenAI получила контракт министерства обороны США в 200 миллионов долларов на разработку прототип средства на базе искусственного интеллекта (ИИ) для решения задач в области национальной безопасности в боевых условиях, сообщили в Пентагоне. "Компания OpenAI Public Sector из Сан-Франциско, штат Калифорния, получила контракт на фиксированную сумму 200 миллионов долларов. За это вознаграждение исполнитель разработает прототип передовых возможностей искусственного интеллекта для решения критических проблем национальной безопасности", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что будущее средство должно работать в боевых условиях, а также и в корпоративной среде. Его разработка должна быть завершена в июле 2026 года.

https://ria.ru/20250610/pentagon-2021913765.html

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в мире, технологии, сан-франциско, калифорния, министерство обороны сша