Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива"
Верховный суд ликвидировал партию, выдвигавшую Собчак в президенты
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции и постановил ликвидировать политическую партию "Гражданская инициатива", - сказал собеседник агентства.
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила"
15 января, 14:39
Из опубликованной в Telegram-канале партии копии искового заявления следует, что "Гражданская инициатива" за последние 7 лет не участвовала в целом перечне выборов, а в некоторых других кампаниях выдвигала и регистрировала своих кандидатов в недостаточном объеме. В этой связи она не может быть признана участвовавшей в выборах в указанный период и, как резюмируется в федеральном законе, потому подлежит ликвидации.
"Гражданская инициатива" на президентских выборах 2024 года выдвинула Бориса Надеждина, однако ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру, так как более 15% отобранных подписей в поддержку претендента были признаны недействительными.
"Гражданская инициатива" была создана в 2013 году, возглавляет ее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.