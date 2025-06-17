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Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива" - РИА Новости, 17.06.2025
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12:45 17.06.2025 (обновлено: 13:09 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/partiya-2023303996.html
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива"
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива" - РИА Новости, 17.06.2025
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива"
Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:45:00+03:00
2025-06-17T13:09:00+03:00
политика
россия
борис надеждин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции и постановил ликвидировать политическую партию "Гражданская инициатива", - сказал собеседник агентства. Из опубликованной в Telegram-канале партии копии искового заявления следует, что "Гражданская инициатива" за последние 7 лет не участвовала в целом перечне выборов, а в некоторых других кампаниях выдвигала и регистрировала своих кандидатов в недостаточном объеме. В этой связи она не может быть признана участвовавшей в выборах в указанный период и, как резюмируется в федеральном законе, потому подлежит ликвидации. "Гражданская инициатива" на президентских выборах 2024 года выдвинула Бориса Надеждина, однако ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру, так как более 15% отобранных подписей в поддержку претендента были признаны недействительными. "Гражданская инициатива" была создана в 2013 году, возглавляет ее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
https://ria.ru/20250115/partiya-1993844590.html
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политика, россия, борис надеждин, андрей нечаев
Политика, Россия, Борис Надеждин, Андрей Нечаев
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива"

Верховный суд ликвидировал партию, выдвигавшую Собчак в президенты

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции и постановил ликвидировать политическую партию "Гражданская инициатива", - сказал собеседник агентства.
Логотип партии Гражданская сила - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила"
15 января, 14:39
Из опубликованной в Telegram-канале партии копии искового заявления следует, что "Гражданская инициатива" за последние 7 лет не участвовала в целом перечне выборов, а в некоторых других кампаниях выдвигала и регистрировала своих кандидатов в недостаточном объеме. В этой связи она не может быть признана участвовавшей в выборах в указанный период и, как резюмируется в федеральном законе, потому подлежит ликвидации.
"Гражданская инициатива" на президентских выборах 2024 года выдвинула Бориса Надеждина, однако ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру, так как более 15% отобранных подписей в поддержку претендента были признаны недействительными.
"Гражданская инициатива" была создана в 2013 году, возглавляет ее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Минюст подал иск о прекращении деятельности "Комсомола России"
4 марта, 06:26
 
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