https://ria.ru/20250617/partiya-2023303996.html

Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива"

Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива" - РИА Новости, 17.06.2025

Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская инициатива"

Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:45:00+03:00

2025-06-17T12:45:00+03:00

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политика

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации политической партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции и постановил ликвидировать политическую партию "Гражданская инициатива", - сказал собеседник агентства. Из опубликованной в Telegram-канале партии копии искового заявления следует, что "Гражданская инициатива" за последние 7 лет не участвовала в целом перечне выборов, а в некоторых других кампаниях выдвигала и регистрировала своих кандидатов в недостаточном объеме. В этой связи она не может быть признана участвовавшей в выборах в указанный период и, как резюмируется в федеральном законе, потому подлежит ликвидации. "Гражданская инициатива" на президентских выборах 2024 года выдвинула Бориса Надеждина, однако ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру, так как более 15% отобранных подписей в поддержку претендента были признаны недействительными. "Гражданская инициатива" была создана в 2013 году, возглавляет ее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

https://ria.ru/20250115/partiya-1993844590.html

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политика, россия, борис надеждин, андрей нечаев