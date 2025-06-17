https://ria.ru/20250617/oteli-2023386615.html

Еще 10 модульных отелей построят в Нижегородской области по нацпроекту

Еще 10 модульных отелей построят в Нижегородской области по нацпроекту - РИА Новости, 17.06.2025

Еще 10 модульных отелей построят в Нижегородской области по нацпроекту

Еще 10 модульных отелей построят в Нижегородской области в ближайшие три года при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщил глава... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:51:00+03:00

2025-06-17T17:51:00+03:00

2025-06-17T17:51:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн - РИА Новости. Еще 10 модульных отелей построят в Нижегородской области в ближайшие три года при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство", сообщил глава региона Глеб Никитин. "Новые объекты появятся в семи муниципалитетах: три – в Городецком округе, два – в Павловском округе, по одному – в Дзержинске, Борском, Вачском, Семеновском и Сокольском округах", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина. Как отметил губернатор Нижегородской области, строительство новых коллективных средств размещения было поддержано решением министерства экономического развития России. Заявки инвесторов были одобрены по итогам проведения очередного конкурса на предоставление федеральных субсидий. "Для нас очень ценно, что Минэкономразвития России поддерживает инвесторов, готовых вкладывать в туристическую отрасль. Благодаря таким конкурсным отборам у нас появляются новые возможности для организации отдыха в самых живописных местах Нижегородской области. Это именно то, что действительно востребовано и у гостей региона, и у самых жителей", – подчеркнул Никитин. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, на строительство новых модульных отелей будет направлено почти 430 миллионов рублей, из них около 200 миллионов – средства федерального и областного бюджетов. Планируется, что номерной фонд региона будет увеличен более чем на 120 номеров. Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев напомнил, что регион участвует в программе по созданию модульных отелей с 2023 года. С этого момента создано около 300 номеров. По его словам, нацпроект "Туризм и гостеприимство" позволяет создавать новые возможности для развития внутреннего туризма в стране. "Поддержка нацпроекта – это вклад в развитие экономики наших муниципалитетов, создание дополнительных рабочих мест и импульс для дальнейшего развития местной инфраструктуры", – подчеркнул министр. Отмечается, что с 2025 года средства, выделяемые в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", также направляют на поддержку инвестиционных проектов по строительству капитальных средств размещения. В целом в рамках федеральной программы льготного кредитования с 2021-го по 2030 год в Нижегородской области будет создано свыше 2300 гостиничных номеров. Общая сумма инвестиций бизнеса – 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250609/nizhniy_novgorod-2021838833.html

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нижегородская область, россия, глеб никитин