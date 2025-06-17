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В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/opasnost-2023429246.html
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T22:00:00+03:00
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специальная военная операция на украине
ахтубинский район
астраханская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района. "Уважаемые жители! Введён режим "желтый" - внимание по БПЛА. Об изменении ситуации обязательно вас проинформируем", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
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ахтубинский район
астраханская область
украина
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ахтубинский район, астраханская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Ахтубинский район, Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ахтубинском районе Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3"
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе "БУК М3". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района.
«
"Уважаемые жители! Введён режим "желтый" - внимание по БПЛА. Об изменении ситуации обязательно вас проинформируем", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАхтубинский районАстраханская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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