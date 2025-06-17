https://ria.ru/20250617/opasnost-2023429246.html

В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников

В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025

В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:00:00+03:00

2025-06-17T22:00:00+03:00

2025-06-17T22:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

ахтубинский район

астраханская область

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593416_0:123:3054:1841_1920x0_80_0_0_3b20219000b42cc79c1e9547fa87cf6b.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района. "Уважаемые жители! Введён режим "желтый" - внимание по БПЛА. Об изменении ситуации обязательно вас проинформируем", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

ахтубинский район

астраханская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ахтубинский район, астраханская область, вооруженные силы украины, украина