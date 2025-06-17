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В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.06.2025
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T22:00:00+03:00
2025-06-17T22:00:00+03:00
2025-06-17T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
ахтубинский район
астраханская область
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает администрация района. "Уважаемые жители! Введён режим "желтый" - внимание по БПЛА. Об изменении ситуации обязательно вас проинформируем", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахтубинский район, астраханская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Ахтубинский район, Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Астраханской области объявили опасность атаки беспилотников
В Ахтубинском районе Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА