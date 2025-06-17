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Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине - РИА Новости, 17.06.2025
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15:06 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/mvd-2023340679.html
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине - РИА Новости, 17.06.2025
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине
Житель Татарстана после распития спиртного с приятелями получил удар ножом в спину, но отключился и заметил лезвие в себе только утром, сообщает МВД по... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:06:00+03:00
2025-06-17T15:06:00+03:00
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Житель Татарстана после распития спиртного с приятелями получил удар ножом в спину, но отключился и заметил лезвие в себе только утром, сообщает МВД по Татарстану. "По предварительным данным установлено, что в утреннее время 45-летний местный житель с другом сидели на скамейке и распивали спиртное… К "веселой компании" присоединился еще один гражданин. Потерпевший оказался гостеприимным человеком, поэтому позвал "попутчиков" к себе домой", - говорится в сообщении. Они продолжали пить, между новым знакомым и пострадавшим случился конфликт. Мужчина получил удар ножом в спину и потерял сознание. "Потерпевший пришел в себя только на следующее утро. Почувствовав боль в спине, он снял футболку и увидел нож без рукояти. После чего обратился за помощью в полицию", - уточняет МВД. Полицейские установили и задержали подозреваемого - неоднократно судимого 49-летнего безработного местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.
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происшествия, республика татарстан (татарстан), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине

В Татарстане мужчина после распития спиртного очнулся с ножом в спине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Житель Татарстана после распития спиртного с приятелями получил удар ножом в спину, но отключился и заметил лезвие в себе только утром, сообщает МВД по Татарстану.
"По предварительным данным установлено, что в утреннее время 45-летний местный житель с другом сидели на скамейке и распивали спиртное… К "веселой компании" присоединился еще один гражданин. Потерпевший оказался гостеприимным человеком, поэтому позвал "попутчиков" к себе домой", - говорится в сообщении.
Они продолжали пить, между новым знакомым и пострадавшим случился конфликт. Мужчина получил удар ножом в спину и потерял сознание.
"Потерпевший пришел в себя только на следующее утро. Почувствовав боль в спине, он снял футболку и увидел нож без рукояти. После чего обратился за помощью в полицию", - уточняет МВД.
Полицейские установили и задержали подозреваемого - неоднократно судимого 49-летнего безработного местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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