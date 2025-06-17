https://ria.ru/20250617/mvd-2023340679.html

Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине

Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине - РИА Новости, 17.06.2025

Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине

Житель Татарстана после распития спиртного с приятелями получил удар ножом в спину, но отключился и заметил лезвие в себе только утром, сообщает МВД по... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:06:00+03:00

2025-06-17T15:06:00+03:00

2025-06-17T15:06:00+03:00

происшествия

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Житель Татарстана после распития спиртного с приятелями получил удар ножом в спину, но отключился и заметил лезвие в себе только утром, сообщает МВД по Татарстану. "По предварительным данным установлено, что в утреннее время 45-летний местный житель с другом сидели на скамейке и распивали спиртное… К "веселой компании" присоединился еще один гражданин. Потерпевший оказался гостеприимным человеком, поэтому позвал "попутчиков" к себе домой", - говорится в сообщении. Они продолжали пить, между новым знакомым и пострадавшим случился конфликт. Мужчина получил удар ножом в спину и потерял сознание. "Потерпевший пришел в себя только на следующее утро. Почувствовав боль в спине, он снял футболку и увидел нож без рукояти. После чего обратился за помощью в полицию", - уточняет МВД. Полицейские установили и задержали подозреваемого - неоднократно судимого 49-летнего безработного местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.

https://ria.ru/20250403/vladivostok-2009097890.html

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происшествия, республика татарстан (татарстан), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)