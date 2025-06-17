https://ria.ru/20250617/mvd-2023340679.html
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине - РИА Новости, 17.06.2025
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине
Житель Татарстана после распития спиртного с приятелями получил удар ножом в спину, но отключился и заметил лезвие в себе только утром, сообщает МВД по... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:06:00+03:00
2025-06-17T15:06:00+03:00
2025-06-17T15:06:00+03:00
происшествия
республика татарстан (татарстан)
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_042bc8a70e3176b996373f9d8daf7feb.jpg
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Житель Татарстана после распития спиртного с приятелями получил удар ножом в спину, но отключился и заметил лезвие в себе только утром, сообщает МВД по Татарстану. "По предварительным данным установлено, что в утреннее время 45-летний местный житель с другом сидели на скамейке и распивали спиртное… К "веселой компании" присоединился еще один гражданин. Потерпевший оказался гостеприимным человеком, поэтому позвал "попутчиков" к себе домой", - говорится в сообщении. Они продолжали пить, между новым знакомым и пострадавшим случился конфликт. Мужчина получил удар ножом в спину и потерял сознание. "Потерпевший пришел в себя только на следующее утро. Почувствовав боль в спине, он снял футболку и увидел нож без рукояти. После чего обратился за помощью в полицию", - уточняет МВД. Полицейские установили и задержали подозреваемого - неоднократно судимого 49-летнего безработного местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.
https://ria.ru/20250403/vladivostok-2009097890.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94050/33/940503399_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_2f768957acc3012bb75a875474531b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Татарстана после распития спиртного очнулся с ножом в спине
В Татарстане мужчина после распития спиртного очнулся с ножом в спине
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Житель Татарстана после распития спиртного с приятелями получил удар ножом в спину, но отключился и заметил лезвие в себе только утром, сообщает МВД по Татарстану.
"По предварительным данным установлено, что в утреннее время 45-летний местный житель с другом сидели на скамейке и распивали спиртное… К "веселой компании" присоединился еще один гражданин. Потерпевший оказался гостеприимным человеком, поэтому позвал "попутчиков" к себе домой", - говорится в сообщении.
Они продолжали пить, между новым знакомым и пострадавшим случился конфликт. Мужчина получил удар ножом в спину и потерял сознание.
"Потерпевший пришел в себя только на следующее утро. Почувствовав боль в спине, он снял футболку и увидел нож без рукояти. После чего обратился за помощью в полицию", - уточняет МВД.
Полицейские установили и задержали подозреваемого - неоднократно судимого 49-летнего безработного местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.