https://ria.ru/20250617/moskva-2023592979.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник - РИА Новости, 18.06.2025

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-17T12:18:00+03:00

2025-06-17T12:18:00+03:00

2025-06-18T14:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник. "По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20250617/moskva-2023409670.html

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