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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник - РИА Новости, 18.06.2025
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:18 17.06.2025 (обновлено: 14:49 18.06.2025)
https://ria.ru/20250617/moskva-2023592979.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник - РИА Новости, 18.06.2025
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T12:18:00+03:00
2025-06-18T14:49:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
погода
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник. "По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник

Во вторник в Москве прогнозируется гроза с дождем и резкими порывами ветра

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоПогода
 
 
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