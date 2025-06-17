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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник - РИА Новости, 18.06.2025
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-17T12:18:00+03:00
2025-06-17T12:18:00+03:00
2025-06-18T14:49:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник. "По прогнозам синоптиков, сегодня в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во вторник
Во вторник в Москве прогнозируется гроза с дождем и резкими порывами ветра