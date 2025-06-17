https://ria.ru/20250617/moskva-2023409670.html

В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков

В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2025

В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков

Более 30% от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник всего за 3 часа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:34:00+03:00

2025-06-17T19:34:00+03:00

2025-06-17T19:34:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

можайск

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 30% от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник всего за 3 часа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня с 15 до 18 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, на Балчуге – 0 миллиметров, Тушино – 3 миллиметра, а вот в Бутово – 25 миллиметров или 33% от всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей пролилось в Михнево – 29 миллиметров, это 44% от всей нормы июня. "В Михайловском – 12 миллиметров, Можайске, Наро-Фоминске, Кашире и Шаховской – по 10 миллиметров, Толстопальцево и Немчиновке – 9 миллиметров, Волоколамске и Долгопрудном – 8 миллиметров", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), можайск, евгений тишковец, погода