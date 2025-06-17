https://ria.ru/20250617/moskva-2023409670.html
В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков
В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 17.06.2025
В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков
Более 30% от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник всего за 3 часа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:34:00+03:00
2025-06-17T19:34:00+03:00
2025-06-17T19:34:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
можайск
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06774e6e817c0283606162aa152f7bf6.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 30% от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник всего за 3 часа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня с 15 до 18 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, на Балчуге – 0 миллиметров, Тушино – 3 миллиметра, а вот в Бутово – 25 миллиметров или 33% от всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей пролилось в Михнево – 29 миллиметров, это 44% от всей нормы июня. "В Михайловском – 12 миллиметров, Можайске, Наро-Фоминске, Кашире и Шаховской – по 10 миллиметров, Толстопальцево и Немчиновке – 9 миллиметров, Волоколамске и Долгопрудном – 8 миллиметров", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250611/pogoda-2022392828.html
москва
московская область (подмосковье)
можайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_14c34754344d592682ac467b544143f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), можайск, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Можайск, Евгений Тишковец, Погода
В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков
На юге Москвы за 3 часа выпало более 30% месячной нормы осадков