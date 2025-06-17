https://ria.ru/20250617/moskva-2023368769.html

В Москве прошел рейд по выявлению водителей такси без аттестации

В Москве прошел рейд по выявлению водителей такси без аттестации - РИА Новости, 17.06.2025

В Москве прошел рейд по выявлению водителей такси без аттестации

Рейд по выявлению водителей такси без обязательной аттестации состоялся в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:02:00+03:00

2025-06-17T17:02:00+03:00

2025-06-17T17:02:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рейд по выявлению водителей такси без обязательной аттестации состоялся в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Инспекторы Московской административной дорожной инспекции в ходе рейда проверяли документы и наличие пройденной аттестации у водителей такси. Сами водители отмечали пользу и важность введенной аттестации."Всего с начала месяца (с 6 июня - ред.) нами было выявлено несколько десятков водителей такси, которые проигнорировали требования закона, они были нами установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности... Если точно, это 25 нарушителей мы выявили... Я уверен, что требования, связанные с обязанностью прохождения аттестации, окажут положительное влияние не только на квалификационные требования и знания водителей, но и, безусловно, повлияют на общее повышение требований безопасности на московских дорогах, что для нас с вами является самым важным", - рассказал журналистам первый заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Михаил Устиновский.Добровольная аттестация водителей на знание правил работы в такси началась в Москве в августе 2024 года. С 1 марта аттестация стала обязательной для таксистов в Москве и Подмосковье. Тестирование позволяет водителям подтвердить профессиональные знания, а пассажирам быть уверенными в безопасности и комфорте поездок.Ранее дептранс сообщал, что таксистов в Москве начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня, за ее отсутствие грозит штраф 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250606/taksi-2021239378.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье)