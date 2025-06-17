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В Москве врачи спасли младенца, сделав ему операции до и после рождения
В Москве врачи спасли младенца, сделав ему операции до и после рождения - РИА Новости, 17.06.2025
В Москве врачи спасли младенца, сделав ему операции до и после рождения
Врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова спасли ребенка с патологией сердца и грыжей диафрагмы, выполнив ему операции до и после... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:31:00+03:00
2025-06-17T11:31:00+03:00
2025-06-17T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова спасли ребенка с патологией сердца и грыжей диафрагмы, выполнив ему операции до и после рождения, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Врачи Филатовской больницы и Перинатального центра ГКБ №31 имени академика Савельевой смогли провести высокотехнологичную операцию на сердце ребенка еще до его появления на свет, устранив критическое осложнение и сохранив беременность. После рождения малышке успешно прооперировали диафрагмальную грыжу, которая была также обнаружена в рамках скрининга. Для выполнения этого вмешательства ей требовалось немного подрасти, чтобы операция прошла безопасно. Сейчас здоровая девочка уже дома", - рассказала Ракова. Заммэра пояснила, что в рамках скрининга врачи выявили у плода грыжу диафрагмы. При этой патологии органы брюшной полости через образовавшееся отверстие перемещаются в полость грудной клетки, что затрудняет их развитие и дальнейшее правильное формирование. Во время обследования врачи выявили еще одно опасное осложнение – в районе перикарда (оболочки, окружающей сердце) начала скапливаться жидкость. Осложнения представляли серьезную угрозу для будущего малыша и могли привести к задержке развития жизненно важных органов. "Совместно с акушерами-гинекологами перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой кардиологи ДГКБ имени Н.Ф. Филатова выполнили высокотехнологичную внутриутробную операцию – через несколько микропроколов с помощью специализированного оборудования они достигли полости перикарда и удалили из нее скопившуюся жидкость. Сразу после операции врачи отметили улучшение состояния ребенка – он стал активнее двигаться. Благодаря проведенному вмешательству угроза развития сердца была предотвращена – это позволило продлить беременность на месяц. В момент рождения девочка весила 2,5 килограмма, легкие, сердце и другие внутренние органы ребенка были полностью сформированы", - пояснила Ракова. Заммэра уточнила, что сразу после рождения новорожденной была выполнена еще одна сложная высокотехнологичная операция – по удалению диафрагмальной грыжи. Меньше, чем через месяц, здоровая девочка с мамой отправились домой.
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общество, москва, анастасия ракова
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве врачи спасли младенца, сделав ему операции до и после рождения
Ракова: в Москве врачи спасли младенца с патологией сердца и грыжей диафрагмы
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Врачи Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова спасли ребенка с патологией сердца и грыжей диафрагмы, выполнив ему операции до и после рождения, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Врачи Филатовской больницы и Перинатального центра ГКБ №31 имени академика Савельевой смогли провести высокотехнологичную операцию на сердце ребенка еще до его появления на свет, устранив критическое осложнение и сохранив беременность. После рождения малышке успешно прооперировали диафрагмальную грыжу, которая была также обнаружена в рамках скрининга. Для выполнения этого вмешательства ей требовалось немного подрасти, чтобы операция прошла безопасно. Сейчас здоровая девочка уже дома", - рассказала Ракова
.
Заммэра пояснила, что в рамках скрининга врачи выявили у плода грыжу диафрагмы. При этой патологии органы брюшной полости через образовавшееся отверстие перемещаются в полость грудной клетки, что затрудняет их развитие и дальнейшее правильное формирование. Во время обследования врачи выявили еще одно опасное осложнение – в районе перикарда (оболочки, окружающей сердце) начала скапливаться жидкость. Осложнения представляли серьезную угрозу для будущего малыша и могли привести к задержке развития жизненно важных органов.
"Совместно с акушерами-гинекологами перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой кардиологи ДГКБ имени Н.Ф. Филатова выполнили высокотехнологичную внутриутробную операцию – через несколько микропроколов с помощью специализированного оборудования они достигли полости перикарда и удалили из нее скопившуюся жидкость. Сразу после операции врачи отметили улучшение состояния ребенка – он стал активнее двигаться. Благодаря проведенному вмешательству угроза развития сердца была предотвращена – это позволило продлить беременность на месяц. В момент рождения девочка весила 2,5 килограмма, легкие, сердце и другие внутренние органы ребенка были полностью сформированы", - пояснила Ракова.
Заммэра уточнила, что сразу после рождения новорожденной была выполнена еще одна сложная высокотехнологичная операция – по удалению диафрагмальной грыжи. Меньше, чем через месяц, здоровая девочка с мамой отправились домой.