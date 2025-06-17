https://ria.ru/20250617/mid-2023426089.html
МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана
МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана
Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:19:00+03:00
2025-06-17T21:19:00+03:00
2025-06-17T21:42:00+03:00
в мире
россия
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd6f53801a0cacbbfc23f713c043d3b3.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ."Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - заявил МИД РФ.Там также отметили, что Россия поддерживает настрой Ирана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html
россия
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль
В мире, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль
МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана
МИД: РФ призывает Израиль одуматься и прекратить налеты на ядерные установки ИРИ