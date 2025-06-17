https://ria.ru/20250617/mid-2023426089.html

МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана

МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана

Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:19:00+03:00

2025-06-17T21:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ."Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - заявил МИД РФ.Там также отметили, что Россия поддерживает настрой Ирана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль