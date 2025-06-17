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МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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21:19 17.06.2025 (обновлено: 21:42 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/mid-2023426089.html
МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана
МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана
Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ. РИА Новости, 17.06.2025
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2025-06-17T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ."Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - заявил МИД РФ.Там также отметили, что Россия поддерживает настрой Ирана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html
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в мире, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль
В мире, Россия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль
МИД России призвал Израиль прекратить налеты на ядерные установки Ирана

МИД: РФ призывает Израиль одуматься и прекратить налеты на ядерные установки ИРИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия призывает израильское руководство одуматься и прекратить налеты на ядерные установки и площадки Ирана, заявил МИД РФ.
«
"Россия призывает израильское руководство одуматься и немедленно прекратить налеты на ядерные установки и площадки, находящиеся под гарантиями и являющиеся объектами проверочной деятельности МАГАТЭ", - заявил МИД РФ.
Там также отметили, что Россия поддерживает настрой Ирана по приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению контактов с США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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