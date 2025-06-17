https://ria.ru/20250617/mid-2023286223.html

В МИД Китая высказались о призыве Трампа к эвакуации из Тегерана

В МИД Китая высказались о призыве Трампа к эвакуации из Тегерана - РИА Новости, 17.06.2025

В МИД Китая высказались о призыве Трампа к эвакуации из Тегерана

Подливание масла в огонь, угрозы и давление не поспособствуют разрядке ситуации между Ираном и Израилем, а лишь усилят противоречия и расширят конфликт, заявил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:15:00+03:00

2025-06-17T11:15:00+03:00

2025-06-17T11:15:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Подливание масла в огонь, угрозы и давление не поспособствуют разрядке ситуации между Ираном и Израилем, а лишь усилят противоречия и расширят конфликт, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее Трамп в заявлении на своей странице в социальной сети Truth Social призвал всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран. Позднее Белый дом распространил пост главы государства в социальной сети X, выделив желтым цветом призыв к немедленной эвакуации. "Ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась, что не отвечает интересам ни одной из сторон. Подливание масла в огонь, угрозы и давление не поспособствуют разрядке ситуации, а лишь усилят противоречия и расширят конфликт", - заявил Го Цзякунь на брифинге. Он отметил, что Китай призывает все заинтересованные стороны, в частности те, которые имеют особое влияние на Израиль, взять на себя должную ответственность и немедленно принять меры по снижению напряженности, а также по предотвращению расширения и распространения конфликта. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023240195.html

https://ria.ru/20250614/ataki-2022865977.html

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в мире, израиль, иран, китай, война израиля и ирана: последние новости о конфликте