https://ria.ru/20250617/mask-2023402705.html

Маск выступил с дерзким призывом к СМИ

Маск выступил с дерзким призывом к СМИ - РИА Новости, 17.06.2025

Маск выступил с дерзким призывом к СМИ

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X призвал журналистов из СМИ, очерняющих его репутацию, сдать тест на наркотики. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:45:00+03:00

2025-06-17T18:45:00+03:00

2025-06-17T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X призвал журналистов из СМИ, очерняющих его репутацию, сдать тест на наркотики."Я призываю NYT и WSJ сдать тесты на наркотики и опубликовать результаты! Они этого не сделают, потому что эти лицемеры грешны", — написал он.Ранее Маск на странице X опубликовал результаты лабораторного анализа, которые подтвердили отсутствие в его организме наркотических веществ.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал миллиардера "конченым наркоманом".В этом месяце газета New York Times со ссылкой на два информированных источника сообщила, что американский лидер на фоне разгоревшегося в последнее время конфликта с предпринимателем связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что Маск якобы употребляет наркотики.В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что миллиардер принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Предприниматель отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает какие-либо наркотики.

https://ria.ru/20250614/mask-2022754308.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска