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Маск выступил с дерзким призывом к СМИ - РИА Новости, 17.06.2025
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18:45 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/mask-2023402705.html
Маск выступил с дерзким призывом к СМИ
Маск выступил с дерзким призывом к СМИ - РИА Новости, 17.06.2025
Маск выступил с дерзким призывом к СМИ
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X призвал журналистов из СМИ, очерняющих его репутацию, сдать тест на наркотики. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:45:00+03:00
2025-06-17T18:45:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X призвал журналистов из СМИ, очерняющих его репутацию, сдать тест на наркотики."Я призываю NYT и WSJ сдать тесты на наркотики и опубликовать результаты! Они этого не сделают, потому что эти лицемеры грешны", — написал он.Ранее Маск на странице X опубликовал результаты лабораторного анализа, которые подтвердили отсутствие в его организме наркотических веществ.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал миллиардера "конченым наркоманом".В этом месяце газета New York Times со ссылкой на два информированных источника сообщила, что американский лидер на фоне разгоревшегося в последнее время конфликта с предпринимателем связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что Маск якобы употребляет наркотики.В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что миллиардер принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Предприниматель отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает какие-либо наркотики.
https://ria.ru/20250614/mask-2022754308.html
https://ria.ru/20250616/mask-2023205548.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, конфликт трампа и маска
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Конфликт Трампа и Маска
Маск выступил с дерзким призывом к СМИ

Илон Маск призвал американских журналистов сдать тест на наркотики

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X призвал журналистов из СМИ, очерняющих его репутацию, сдать тест на наркотики.
"Я призываю NYT и WSJ сдать тесты на наркотики и опубликовать результаты! Они этого не сделают, потому что эти лицемеры грешны", — написал он.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Источник рассказал подробности переговоров Маска с "Космотрасом"
14 июня, 06:48
Ранее Маск на странице X опубликовал результаты лабораторного анализа, которые подтвердили отсутствие в его организме наркотических веществ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал миллиардера "конченым наркоманом".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Маск опасается, что США могут обанкротиться из-за госдолга
16 июня, 20:24
В этом месяце газета New York Times со ссылкой на два информированных источника сообщила, что американский лидер на фоне разгоревшегося в последнее время конфликта с предпринимателем связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что Маск якобы употребляет наркотики.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что миллиардер принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Предприниматель отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает какие-либо наркотики.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
"Выберут преемника". Стало известно, что воссоединит Трампа с Маском
12 июня, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскКонфликт Трампа и Маска
 
 
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