Маск выступил с дерзким призывом к СМИ
Илон Маск призвал американских журналистов сдать тест на наркотики
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X призвал журналистов из СМИ, очерняющих его репутацию, сдать тест на наркотики.
"Я призываю NYT и WSJ сдать тесты на наркотики и опубликовать результаты! Они этого не сделают, потому что эти лицемеры грешны", — написал он.
Ранее Маск на странице X опубликовал результаты лабораторного анализа, которые подтвердили отсутствие в его организме наркотических веществ.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что не знает точно, принимал ли Маск наркотики в Белом доме, а газета Washington Post писала, что Трамп в частных разговорах назвал миллиардера "конченым наркоманом".
В этом месяце газета New York Times со ссылкой на два информированных источника сообщила, что американский лидер на фоне разгоревшегося в последнее время конфликта с предпринимателем связывает его "сумасшедшее" поведение с тем, что Маск якобы употребляет наркотики.
В 2023 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что миллиардер принимает кетамин. В январе 2024 года издание сообщило, ссылаясь на источники, что Маск продолжает употреблять самые различные виды наркотиков, особенно кетамин, что может иметь серьезные последствия не только для его здоровья, но и для компаний, находящихся под его руководством. Предприниматель отрицает подобные утверждения и настаивает на том, что не принимает какие-либо наркотики.