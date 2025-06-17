https://ria.ru/20250617/makron-2023427331.html
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой - РИА Новости, 17.06.2025
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой
Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:36:00+03:00
2025-06-17T21:36:00+03:00
2025-06-17T21:48:00+03:00
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я думаю, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Макрон также осудил удары по ядерной инфраструктуре Ирана, отметив при этом необходимость сдержать его ядерную программу и сократить число боеголовок. Макрон вновь напомнил, что Франция поддерживает право Израиля на самооборону.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, эммануэль макрон, франция, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, g7, канада
В мире, Иран, Эммануэль Макрон, Франция, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, G7, Канада
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой
Макрон: попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой