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Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой - РИА Новости, 17.06.2025
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21:36 17.06.2025 (обновлено: 21:48 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/makron-2023427331.html
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой - РИА Новости, 17.06.2025
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой
Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:36:00+03:00
2025-06-17T21:48:00+03:00
в мире
иран
эммануэль макрон
франция
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
g7
канада
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я думаю, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Макрон также осудил удары по ядерной инфраструктуре Ирана, отметив при этом необходимость сдержать его ядерную программу и сократить число боеголовок. Макрон вновь напомнил, что Франция поддерживает право Израиля на самооборону.
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в мире, иран, эммануэль макрон, франция, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, g7, канада
В мире, Иран, Эммануэль Макрон, Франция, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, G7, Канада
Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой

Макрон: попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой

© Getty Images / Jean CatuffeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Getty Images / Jean Catuffe
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«
"Я думаю, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Макрон также осудил удары по ядерной инфраструктуре Ирана, отметив при этом необходимость сдержать его ядерную программу и сократить число боеголовок. Макрон вновь напомнил, что Франция поддерживает право Израиля на самооборону.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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В миреИранЭммануэль МакронФранцияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024G7Канада
 
 
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