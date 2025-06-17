https://ria.ru/20250617/makron-2023427331.html

Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой

Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой - РИА Новости, 17.06.2025

Макрон назвал попытку сменить режим в Иране военным путем большой ошибкой

Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:36:00+03:00

2025-06-17T21:36:00+03:00

2025-06-17T21:48:00+03:00

в мире

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ПАРИЖ, 17 июн – РИА Новости. Попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я думаю, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой", - сказал он журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Макрон также осудил удары по ядерной инфраструктуре Ирана, отметив при этом необходимость сдержать его ядерную программу и сократить число боеголовок. Макрон вновь напомнил, что Франция поддерживает право Израиля на самооборону.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, эммануэль макрон, франция, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, g7, канада