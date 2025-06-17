"Ничего не понимает". Слова Макрона о России шокировали французов
© Getty Images / Pier Marco TaccaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Пользователи французского издания Le Figaro раскритиковали французского президента Эмманюэля Макрона после его заявления о том, что Россия не может выступать посредником в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
"Становится все яснее, что Макрон ничего не понимает в геополитике. Россия – одна из немногих стран, которые поддерживают хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем. Трамп (Американский президент. — Прим. ред.) прав: Россия находится в подходящем положении, чтобы выступить посредником в этом конфликте", — написал читатель.
"Неужели Макрон не осознает, что из-за высказываний, раз за разом не вписывающихся в контекст, он становится посмешищем?" — посетовал другой.
"Он считает, что Владимир Путин (Российский президент. — Прим. ред.) не может стать надежным посредником между Израилем и Ираном – это вызывает недоумение, поскольку дипломатические достижения его собственного президентского срока трудно назвать убедительными", — поделился мнением еще один пользователь.
"Не смог-таки смолчать: а ведь его мнением никто и не интересовался", — заключили читатели.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. По сведениям израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Как сообщили иранские СМИ, при атаках погибли некоторые высокопоставленные военные и ученые-ядерщики. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и предупредил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". Тегеран предупредил Вашингтон, Париж и Лондон, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Москва осудила атаки израильских вооруженных сил, назвав их категорически неприемлемыми.