https://ria.ru/20250617/makron-2023269750.html

Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона

Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона - РИА Новости, 17.06.2025

Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони закатила глаза после слов французского лидера Эммануэля Макрона на встрече "Большой семерки". РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:57:00+03:00

2025-06-17T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони закатила глаза после слов французского лидера Эммануэля Макрона на встрече "Большой семерки".На кадрах видно, как Макрон и Мелони склонились друг к другу. При этом французский президент о чем-то шепотом говорил премьер-министру Италии, после чего она закатила глаза и отодвинулась от него.Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно.Во вторник издание Reuters сообщило, что лидеры G7 в совместном заявлении выразили поддержку безопасности Израиля на фоне обострения конфликта с Ираном, указав на важность деэскалации в регионе.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023269188.html

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Мелони закатывает глаза после того, как Макрон что-то прошептал ей во время круглого стола G7 Премьер-министр Италии Джорджия Мелони была замечена закатившей глаза после того, как президент Франции Эммануэль Макрон что-то прошептал ей во время сидения за круглым столом G7. 2025-06-17T09:57 true PT0M32S

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джорджа мелони, g7, дональд трамп, германия, италия, в мире, сша