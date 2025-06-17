Макрон рассказал, что Трамп ответил ему о проекте санкций против России
Макрон: Трамп ответил относительно положительно о проекте санкций против России
© Getty Images / picture alliance/Ansgar HaaseПрезидент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G7
© Getty Images / picture alliance/Ansgar Haase
Президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G7
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от американского коллеги Дональда Трампа "относительно положительные" сигналы по продвижению законопроекта о санкциях против России.
Сам глава Белого дома, общаясь с журналистами на полях саммита G7, посетовал, что санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. При этом он добавил, что выжидает с введением новых антироссийских мер в надежде на заключение соглашения об урегулировании на Украине.
Первого апреля известный антироссийской риторикой сенатор Линдси Грэма* вместе с коллегами внес в американский сенат законопроект о санкциях в отношении Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.
В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предусматривается запрет на участие американцев в операциях по покупке российских долговых бумаг.
Документ уже поддержали 82 сенатора, этого более чем достаточно для преодоления президентского вето. В палате представителей аналогичный законопроект подал республиканец Брайан Фицпатрик, собрав 60 соавторов от обеих партий. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что сам выступает за жесткие меры против России.
По информации Wall Street Journal, администрация Трампа добивается от Грэма* ослабления законопроекта, так как в Белом доме опасаются, что ужесточение санкций нанесет ущерб попыткам наладить диалог с Москвой и завершить украинский конфликт.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.